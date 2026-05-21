El tiempo de hoy en Dallas para este jueves 21 de mayo

Este jueves 21 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC). La probabilidad de lluvia será del 97% y habrá cielos cubiertos. Además, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 68 grados Fahrenheit (20ºC), con una probabilidad de precipitación del 96%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:25 h y se pondrá a las 20:23 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se esperan más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 86 grados Fahrenheit (20 y 30 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 55% por la mañana, 25% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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