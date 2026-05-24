Policía de Indiana fue baleado en sala de emergencias tras ayudar a un conductor varado

Un agente del condado de La Porte, en Indiana, resultó gravemente herido después de recibir varios disparos dentro de un hospital mientras intentaba asistir a un conductor varado, informaron las autoridades estatales.

El oficial fue identificado como Jon Samuelson, de 33 años y miembro del La Porte County Sheriff’s Office desde hace 12 años, de acuerdo con una rueda de prensa de las autoridades citada por Fox News.

El agente recibió tres disparos el viernes por la mañana y fue trasladado en helicóptero al Memorial Hospital of South Bend, donde permanece en estado crítico.

El sospechoso fue arrestado cerca del hospital

El presunto atacante, Sharod Grafton Jr., fue detenido poco después en una zona boscosa cercana al hospital.

La Indiana State Police indicó que los investigadores localizaron un arma de fuego que presuntamente estaba en posesión del sospechoso.

Las autoridades no han detallado todavía qué cargos enfrentará el detenido.

De acuerdo con el sargento Glen Fifield, el agente se dirigía a una sesión de entrenamiento alrededor de las 6:45 de la mañana cuando observó a un conductor varado en State Road 2.

El conductor era Sharod Grafton Jr., residente de Chicago.

En algún momento, el sospechoso pidió ser trasladado al Franciscan Hospital, en Michigan City, según la investigación.

Una vez dentro del hospital, el agente recibió información de que el hombre podría estar relacionado con un incidente criminal previo.

Las autoridades explicaron que el oficial regresó al interior del hospital, donde se produjo un altercado en la sala de emergencias.

Durante el enfrentamiento, el sospechoso presuntamente sacó un arma y disparó contra Jon Samuelson.

Posteriormente, el sospechoso huyó hacia un área boscosa cercana antes de ser arrestado.

La policía no reveló detalles sobre el delito previo con el que el hombre estaría relacionado.

Autoridades calificaron el ataque como “sin sentido”

El sargento Glen Fifield calificó el hecho como un “tiroteo sin sentido” y señaló que el agente simplemente intentaba ayudar a una persona.

Las autoridades indicaron que Jon Samuelson proviene de una familia con larga trayectoria en las fuerzas del orden.

Su abuelo fue jefe de policía de la ciudad de La Porte y su padre trabajó como oficial de policía en Michigan City.

Por su parte, el sheriff del condado, Ronald Heeg, pidió apoyo y oraciones para el agente y su familia.

El La Porte County Sheriff’s Office afirmó que el ataque fue un incidente aislado y aseguró que no existe amenaza inmediata para la comunidad.

La investigación permanece abierta bajo la dirección de la Indiana State Police.

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