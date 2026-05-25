Trabajador de campo de golf murió atrapado bajo una cortadora de césped en Illinois

Un trabajador de un campo de golf en Illinois murió en un accidente ocurrido dentro de un estanque mientras operaba una cortadora de césped, informaron autoridades locales.

La víctima fue identificada como Jay Roush, de 64 años, quien fue encontrado sin vida el viernes al mediodía en el Eagle Ridge Golf Course, ubicado en Paris, de acuerdo con un comunicado de oficina forense del condado Edgar.

Las autoridades indicaron que un empleado llamó al 911 después de encontrar a Jay Roush inconsciente y atrapado bajo la cortadora dentro del estanque.

Equipos del Paris Fire Department, el Paris Police Department y la oficina del sheriff del condado acudieron al lugar.

Las autoridades señalaron que la víctima y la máquina cortacésped fueron encontrados en aproximadamente un metro de profundidad.

Hasta ahora, los investigadores no han determinado cómo el trabajador terminó dentro del agua.

Compañeros iniciaron la búsqueda tras perder contacto con él

La investigación preliminar indica que otro empleado comenzó a buscar a Jay Roush después de no lograr comunicarse con él por teléfono.

Poco después localizaron la cortadora y el cuerpo dentro del estanque.

El campo Eagle Ridge Golf Course es conocido por sus desniveles y áreas elevadas, aunque las autoridades no especificaron en qué parte exacta ocurrió el accidente.

La autopsia fue programada para realizarse en Springfield mientras continúa la investigación oficial.

Según su obituario, Jay Roush trabajó durante más de 30 años como inspector para GE Aerospace en Terre Haute.

Amigos y familiares lo describieron como un apasionado del golf, el sóftbol y el deporte juvenil de la comunidad.

También fue recordado como entrenador, mentor y voluntario cercano a numerosos niños y jóvenes de la región.

El funeral de Jay Roush se realizará la próxima semana.

La familia solicitó a los asistentes vestir ropa casual o camisetas de Chicago Cubs, equipo favorito de la víctima.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

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