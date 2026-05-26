Tragedia en restaurante de Carolina del Sur: una sombrilla salió volando y mató a una mujer

Una mujer falleció el sábado por la noche después de que una sombrilla de patio fuera levantada por una ráfaga de viento y la golpeara mientras cenaba junto a su esposo en un restaurante frente al lago en Carolina del Sur.

El incidente ocurrió en un restaurante ubicado a orillas de Lake Marion, en la localidad de Summerton, informaron las autoridades del condado Clarendon, reseñó ABC News.

De acuerdo con la Oficina del Forense del Condado Clarendon, la pareja se encontraba cenando en el área exterior del establecimiento cuando “un fuerte viento repentino levantó una sombrilla de una mesa”, impactando a la mujer en la cabeza y el cuello.

La víctima murió en el lugar

Equipos de emergencia acudieron al restaurante tras recibir el reporte del accidente. Sin embargo, cuando llegaron encontraron a la mujer inconsciente y con severas laceraciones en la cabeza y el cuello.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue declarada muerta en el lugar.

La fallecida era residente de Huger, Carolina del Sur, aunque las autoridades no divulgaron públicamente su identidad.

El forense informó que la autopsia fue programada para el miércoles en la Medical University of South Carolina.

El restaurante Driftwood Grill Home of the Lazy Gator confirmó que el hecho ocurrió durante un “evento climático severo y repentino” en Lake Marion.

En un comunicado publicado en redes sociales, el establecimiento expresó sus condolencias a la familia y aseguró que el hecho afectó profundamente a empleados, clientes y socorristas.

“Esto ha afectado profundamente a muchas personas de nuestra comunidad, incluidos invitados, trabajadores, primeros respondedores y todos los involucrados”, señaló el restaurante.

La comunidad recibió apoyo tras el incidente

El restaurante informó además que organizó una sesión de apoyo el lunes junto a autoridades, capellanes y otros especialistas para asistir emocionalmente a las personas afectadas por el incidente.

“Esto ha impactado a muchas personas, incluidos miembros del personal, clientes, socorristas, familias y miembros de la comunidad”, agregó el comunicado.

Las autoridades continúan investigando el caso, aunque la muerte está siendo tratada preliminarmente como un accidente.

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