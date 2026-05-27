El tiempo de hoy en Miami para este miércoles 27 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 27 de mayo indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y tendremos cielos cubiertos, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 13.67 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 90 y habrá más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:30 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:06 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 79 y los 86 grados Fahrenheit (26 y 30ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.