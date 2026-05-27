Gobierno de Trump planea frenar trámites migratorios y aduaneros en aeropuertos de Ciudades Santuario

La administración del presidente Donald Trump analiza una medida que podría transformar el tráfico aéreo internacional en Estados Unidos y generar fuertes repercusiones económicas en ciudades gobernadas por demócratas.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que el gobierno estudia suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos ubicados en las llamadas “ciudades santuario”, jurisdicciones que limitan su cooperación con autoridades federales de inmigración.

Durante una entrevista en Fox News, Mullin señaló que funcionarios de la Casa Blanca ya discuten posibles escenarios, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva. Según explicó, la propuesta contempla retirar personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de ciertos aeropuertos internacionales, lo que en la práctica podría afectar el ingreso de viajeros extranjeros y el movimiento de carga comercial.

“No deberíamos estar procesando vuelos internacionales hacia sus ciudades”, declaró el funcionario al referirse a gobiernos locales que, según dijo, obstaculizan la aplicación de las leyes migratorias federales.

La medida pondría bajo presión a ciudades como Los Angeles, New York City, Chicago, San Francisco, Seattle y Boston, incluidas por el Departamento de Justicia en una lista de jurisdicciones santuario con algunos de los aeropuertos más transitados del país.

Mullin continues exposing this administration's petty and vindictive nature. He’d rather cause chaos at our airports and disrupt our economy ahead of the World Cup than take accountability for ICE’s recklessness.



When we speak up, they seek to punish us. But we won’t back down. https://t.co/IGJDMR1MXZ — Rep. LaMonica McIver (@RepLaMonica) May 27, 2026

Preocupación en la industria aérea y turística

El posible endurecimiento migratorio ha provocado alarma entre aerolíneas, hoteles y empresas vinculadas al turismo, especialmente a pocos días del arranque de la 2026 FIFA World Cup, torneo para el que se espera la llegada de millones de visitantes internacionales.

La U.S. Travel Association confirmó que representantes del sector se reunieron recientemente con Mullin, quien reiteró que el gobierno evalúa retirar agentes de CBP de determinados aeropuertos internacionales.

La organización advirtió que una medida de ese tipo tendría “consecuencias devastadoras” para la economía turística y para las comunidades que dependen del gasto de visitantes extranjeros. Tan solo los tres principales aeropuertos del área de Nueva York recibieron más de 50 millones de pasajeros internacionales el año pasado.

Por su parte, Airlines for America afirmó que reducir el personal aduanero en grandes terminales aéreas causaría severas interrupciones operativas para aerolíneas, viajeros y cadenas de suministro internacionales.

It’s unfortunate that @SenatorAndyKim (who I’ve had a good relationship with) is spreading this FALSE narrative and adding fuel to the fire for no other reason than political theater.



This isn’t a Holiday Inn. Illegal aliens are at this detention facility because they broke our? https://t.co/AGbpN3Hehz — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) May 27, 2026

Demócratas cuestionan la propuesta

Legisladores demócratas y autoridades locales han criticado la iniciativa, argumentando que las políticas santuario buscan limitar abusos por parte de agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y CBP.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, también expresó reservas sobre la idea durante una audiencia en el Congreso. Aunque dijo desconocer todos los detalles de la propuesta, señaló que restringir vuelos internacionales por diferencias políticas podría sentar un precedente peligroso.

“No deberíamos cerrar los viajes aéreos en un estado que no está de acuerdo con nuestra política”, declaró.

La administración Trump ya había intentado durante su primer mandato retirar fondos federales a ciudades santuario, pero varias cortes bloquearon esos esfuerzos. Hasta ahora, tampoco está claro qué respaldo legal tendría una eventual suspensión de operaciones migratorias y aduaneras en aeropuertos internacionales clave del país.

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