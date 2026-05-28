Más de 80 funcionarios mexicanos han sido arrestados por vínculos con el crimen durante el gobierno de Sheinbaum

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante la actual administración federal han sido detenidos 85 funcionarios y exfuncionarios públicos presuntamente relacionados con grupos del crimen organizado.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario aseguró que las investigaciones y capturas se han realizado “sin importar partido político o nivel de gobierno”.

Asimismo, precisó que entre los detenidos se encuentran siete alcaldes que se encontraban en funciones al momento de su arresto.

Las autoridades federales señalaron que las detenciones forman parte de la estrategia de seguridad enfocada en combatir redes de corrupción y protección institucional vinculadas con organizaciones criminales.

De acuerdo con García Harfuch, las investigaciones han permitido detectar presuntos vínculos entre servidores públicos y actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, homicidio y protección a grupos delictivos en distintas entidades del país.

El funcionario reiteró que cualquier servidor público que tenga indicios de colaboración con el crimen organizado será investigado y, en su caso, procesado judicialmente.

En medio de estos operativos, diversos casos de alto perfil han generado atención nacional, particularmente en estados como Sinaloa, Morelos y Jalisco.

Y es que en esas entidades recientemente se han realizado investigaciones y detenciones de funcionarios municipales y estatales señalados por presuntos nexos con grupos criminales.

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