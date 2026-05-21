Quién es Jesús Corona, el alcalde mexicano buscado por vínculos con el narcotráfico

Las autoridades federales mantienen la búsqueda de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, como parte de la reactivación del Operativo Enjambre, una estrategia enfocada en investigar presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado.

De acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, parte de este operativo incluyó el arresto de otros funcionarios vinculados al Ayuntamiento de Cuautla. Sin embargo, la captura de Jesús Corona aún no se concreta.

Según los reportes federales, Corona Damián es investigado por presuntos vínculos con una red criminal relacionada con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por las autoridades como operador regional del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos.

Las investigaciones señalan que habría existido protección o facilidades para las actividades de dicha organización criminal en la región.

Los señalamientos contra el alcalde no son recientes. Desde 2025, la Fiscalía General de la República abrió expedientes derivados de un video en el que aparecían diversos funcionarios de Morelos reunidos con presuntos integrantes del crimen organizado, entre ellos Jesús Corona Damián y otros actores políticos de la entidad.

“🚨 Escándalo en Cuautla: el alcalde Jesús Corona Damián admitió ante la FGR que es investigado tras aparecer en un video reunido con un líder criminal.

📹 Mira el video aquí 👇” pic.twitter.com/HkvaSXZmsV — José Díaz (@JJDiazMachuca) April 1, 2026

¿Quién es Jesús Corona Damián?

Jesús Corona es un empresario y político morelense que ha ocupado en dos ocasiones la presidencia municipal de Cuautla.

Llegó nuevamente al cargo tras las elecciones de 2024 impulsado por la coalición integrada por PAN, PRI y PRD. En los últimos meses su administración estuvo bajo escrutinio debido a investigaciones relacionadas con seguridad pública y presuntos nexos de funcionarios municipales con grupos criminales.

Operativo Enjambre en Morelos

La reactivación del Operativo Enjambre forma parte de la estrategia federal contra la corrupción y la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales.

De acuerdo con García Harfuch, las acciones en Morelos permitieron identificar una estructura integrada por servidores públicos y particulares presuntamente vinculados con delitos como extorsión, abuso de poder y desvío de recursos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización de Jesús Corona Damián, quien continúa siendo buscado para que responda ante las acusaciones que se investigan en su contra.

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