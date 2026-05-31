Arrestan a sospechoso del homicidio de tres ancianos en una popular isla de Hawaii

La Policía de Hawaii confirmó el sábado 30 de mayo la presentación formal de cargos adicionales contra Jacob Daniel Baker, residente de Pāhoa, señalado como principal sospechoso de un triple homicidio ocurrido en la región de Puna.

Tras una coordinación con la Oficina del Fiscal del Condado de Hawaii, las autoridades añadieron cargos de asesinato en primer grado y tres cargos de asesinato en segundo grado, además de delitos relacionados con robos y daños a la propiedad.

El cargo de primer grado responde a la presunta muerte de dos o más personas en un mismo esquema criminal, según la acusación publicada por el Departamento de Policía de Hawaii.

Update #4: as of 2:45 p.m. 5/28/26 Hawai ?i Island police report that 36-year-old Jacob Daniel Baker of P?hoa has been apprehended and arrested without incident.. . — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) May 29, 2026

Previo a las acusaciones por asesinato, Baker ya enfrentaba múltiples cargos vinculados a delitos contra la propiedad, incluyendo allanamiento de primer grado, robo de vehículo, hurto en primer y cuarto grado, daños a la propiedad en cuarto grado y entrada ilegal a vehículo.

La fianza inicial para estos delitos fue fijada en $193,000 dólares, aunque las autoridades precisaron que el acusado no podrá ser liberado incluso si la cancela, debido a los cargos por asesinato.

Víctimas del triple homicidio en el distrito de Puna

Las investigaciones policiales vinculan los asesinatos de Robert Shine, de 69 años; Chitta Morse, de 79; y John Carse, de 69, ocurridos en distintas localidades de Pāhoa y Kalapana.

Los tres hombres fueron hallados muertos en sus residencias entre el lunes y el martes, en circunstancias consideradas sospechosas por los investigadores.

Shine fue encontrado en su propiedad en Papaya Farms Road, Morse fue hallado a pocos metros de distancia del primer caso y Carse fue localizado en Kalapana-Kapoho Road, a unos 19 kilómetros de los dos primeros escenarios.

De acuerdo con los reportes de autopsia, Shine murió por estrangulamiento, mientras que Carse falleció a causa de traumatismos por objeto cortante. En el caso de Morse, las autoridades confirmaron lesiones por violencia contundente.

Los investigadores mantienen abiertas las diligencias para esclarecer la secuencia completa de los hechos y posibles vínculos entre los escenarios del crimen.

Fin de la búsqueda y captura en una cueva de Kalapana

La operación de búsqueda concluyó el jueves 28 de mayo, cuando Baker fue localizado oculto en una pequeña cueva en el área de Kaimū Cove, en Kalapana, al sur de Puna.

Su detención se produjo sin incidentes, poniendo fin a una persecución que involucró a agencias locales, estatales y federales.

El caso generó una profunda preocupación entre los residentes del distrito de Puna, que vivieron varios días bajo alerta ante la posibilidad de nuevos ataques.

Tras la captura, autoridades locales destacaron el alivio comunitario y subrayaron la importancia del cierre de la operación para el inicio del proceso judicial.

El alcalde del condado de Hawaii, Kimo Alameda, afirmó que el caso representa un paso hacia la justicia y la recuperación emocional de las familias afectadas.

Jacob Daniel Baker permanece bajo custodia mientras espera su primera comparecencia ante el tribunal, programada para el lunes 1 de junio en Hilo District Court. Las autoridades confirmaron que continuará detenido sin opción de fianza por los cargos de asesinato.

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