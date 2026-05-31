Calcula tu número en el Feng Shui y úsalo para atraer prosperidad

En el Feng Shui, cada persona posee un número energético especial conocido como número Kua, una herramienta ancestral utilizada para armonizar la energía personal con los espacios y atraer prosperidad, éxito, salud y equilibrio emocional.

Aunque muchas personas relacionan los números únicamente con la numerología tradicional, el Feng Shui utiliza el número Kua de una forma diferente.

Este sistema no revela el destino ni la personalidad oculta, sino que ayuda a identificar cuáles son las direcciones y orientaciones más favorables para cada individuo.

El número Kua se calcula utilizando la fecha de nacimiento, el género y el año en que nació la persona. A partir de este resultado, el Feng Shui divide a las personas en dos grandes grupos energéticos: Este y Oeste.

Cada uno posee orientaciones favorables y desfavorables que pueden influir directamente en la vida cotidiana.

Conocer este número puede ayudarte a mejorar la energía de tu hogar, elegir la mejor posición para dormir, aumentar el éxito laboral y potenciar las relaciones sentimentales y sociales.

Qué es el número Kua en el Feng Shui

El número Kua es uno de los pilares más importantes del Feng Shui clásico.

Su función principal es determinar cómo influyen las energías de los espacios sobre cada persona y cuáles son las direcciones más positivas para atraer bienestar y prosperidad.

Según el sitio especializado Feng Shui Crecer, este número permite identificar las mejores orientaciones para dormir, trabajar, estudiar e incluso para fortalecer el amor y las relaciones personales.

El Feng Shui sostiene que cada dirección cardinal emite un tipo de energía distinta.

Cuando una persona se orienta hacia sus direcciones favorables, puede experimentar mayor estabilidad emocional, crecimiento económico y armonía en diferentes aspectos de su vida.

Por esta razón, muchas personas utilizan el número Kua para organizar la distribución de sus casas, oficinas y habitaciones.

Cómo calcular tu número Kua correctamente

El cálculo del número Kua es sencillo, aunque varía dependiendo de si la persona nació antes o después del año 2000 y si es hombre o mujer.

El primer paso consiste en sumar los dos últimos dígitos del año de nacimiento y reducir el resultado a una sola cifra.

Mujeres nacidas antes del año 2000

Las mujeres deben sumar los dos últimos números de su año de nacimiento y reducir el resultado a un solo dígito.

Después, deben sumar el número 5. Si el resultado final vuelve a tener dos cifras, se suman nuevamente hasta obtener un solo número.

Cuando el resultado es 5, el número Kua se convierte automáticamente en 8.

Por ejemplo, una mujer nacida en 1986 debe hacer lo siguiente:

8+6=14→1+4=5→5+5=10→1+0=1

Su número Kua sería 1.

Hombres nacidos antes del año 2000

En el caso de los hombres, se suman los dos últimos dígitos del año y se reduce el resultado a un solo número.

Luego, esa cifra se resta al número 10. Si el resultado final es 5, el número Kua pasa automáticamente a ser 2.

Ejemplo para un hombre nacido en 1985:

8+5=13→1+3=4→10−4=6

Su número Kua sería 6.

Personas nacidas después del año 2000

Las mujeres nacidas después del año 2000 deben seguir el mismo procedimiento, pero sumando el número 6 en lugar del 5.

Los hombres nacidos después del año 2000 también realizan el cálculo habitual, pero deben restar el resultado al número 9 en vez del 10.

Todos los resultados finales corresponden a números entre el 1 y el 9, excepto el 5, que en el Feng Shui simboliza la totalidad y no pertenece directamente a ningún grupo energético.

Los grupos Este y Oeste en el Feng Shui

Qué significa pertenecer al grupo Este

Los números Kua 1, 3, 4 y 9 pertenecen al grupo Este. Las personas de este grupo suelen beneficiarse más de orientaciones relacionadas con el este, sureste, norte y sur. Cada número posee energías particulares asociadas con riqueza, salud, amor y crecimiento personal.

El número 1 está relacionado con el elemento agua y favorece especialmente la prosperidad en el sureste.

El número 3 pertenece al elemento madera Yang y potencia la riqueza en el sur y el amor en el sureste.

El número 4, también relacionado con la madera, encuentra equilibrio en el norte y el este.

El número 9 está asociado al fuego y favorece el crecimiento personal y el éxito en el sur.

El grupo Oeste y las orientaciones de prosperidad

Los números Kua 2, Kua 6, Kua 7 y Kua 8 forman parte del grupo Oeste. Estas personas encuentran mejores energías en el oeste, suroeste, noroeste y noreste.

El número 2 pertenece al elemento tierra y favorece la estabilidad emocional y económica.

El número 6 está vinculado al liderazgo, la disciplina y el éxito profesional.

El número 7, asociado al metal Yin, fortalece las relaciones sociales y la creatividad.

Por su parte, el número 8 representa una de las energías más buscadas dentro del Feng Shui debido a su conexión con la prosperidad material y el crecimiento económico.

Cómo usar el número Kua para atraer prosperidad

Conocer el número Kua puede ayudarte a tomar decisiones importantes sobre la distribución de tu hogar y tus espacios personales.

Muchas personas utilizan esta herramienta para orientar correctamente su cama y mejorar el descanso, colocar el escritorio en una posición favorable o identificar qué áreas de la casa potencian la abundancia y las relaciones sentimentales.

El Feng Shui considera que pequeños cambios en la orientación de los espacios pueden generar un impacto positivo en la energía personal y en la manera en que las oportunidades llegan a la vida.

Más allá de las creencias, esta práctica milenaria continúa siendo una de las herramientas espirituales más populares para buscar equilibrio, armonía y prosperidad.

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