El tiempo de hoy en Dallas para este domingo 31 de mayo
Conoce el pronóstico del tiempo en Dallas, Texas, para hoy domingo 31 de mayo para evitar sufrir los cambios en el clima
Este domingo 31 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 99 grados Fahrenheit (37ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y habrá nubes escasas. Además, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 9.32 millas por hora.
Durante la noche, la temperatura será de 75 grados Fahrenheit (24ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.
Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.
En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:20 h y se marchará a las 20:30 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.
Pronóstico de Dallas para mañana
En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 75 y los 99 grados Fahrenheit (24 y 37 grados Celsius). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 4% por la mañana, 5% por la tarde y 4% por la noche.
Clima en Dallas para los próximos 7 días
Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.
Temperatura promedio en Dallas
La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.
Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.
Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.
El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.
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