FBI busca a mujer de Pennsylvania acusada de fingir cáncer terminal para obtener miles de dólares en donaciones

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que continúa la búsqueda de Vanessa O’Rourke, una mujer de 37 años que permanece prófuga desde que fue acusada formalmente por un gran jurado federal en 2018.

Según las autoridades, O’Rourke convenció durante meses a familiares, amigos y miembros de su comunidad de que padecía un glioblastoma, una forma agresiva y frecuentemente mortal de cáncer cerebral, reseñó Fox News.

La acusada habría asegurado que necesitaba ayuda económica para costear tratamientos, gastos diarios y procedimientos médicos experimentales.

Las donaciones financiaron viajes a Australia, según investigadores

De acuerdo con la investigación federal, O’Rourke afirmó que los tratamientos convencionales habían fracasado y que su única esperanza de supervivencia era someterse a una terapia experimental en Australia.

Conmovidos por su situación, familiares y allegados organizaron actividades de recaudación de fondos y realizaron aportes económicos directos para ayudarla.

Sin embargo, las autoridades sostienen que el diagnóstico era completamente falso.

Los investigadores aseguran que durante un viaje realizado a Australia en abril de 2016, la mujer no recibió ningún tratamiento médico y, en cambio, participó en actividades turísticas y recreativas.

La acusación señala que entre octubre de 2015 y julio de 2016 O’Rourke obtuvo apoyo financiero mediante afirmaciones falsas sobre su estado de salud.

Tras regresar a Estados Unidos, habría continuado solicitando ayuda económica y alentando a familiares y amigos a organizar nuevas campañas de recaudación.

Entre las actividades realizadas figuraron una página de donaciones en internet y un evento benéfico celebrado en un restaurante de Pennsylvania.

Los fiscales sostienen que parte de los fondos obtenidos fueron utilizados para financiar un segundo viaje a Australia durante ese mismo año.

Enfrenta 15 cargos federales

El 3 de mayo de 2018, un gran jurado federal del Distrito Este de Pennsylvania acusó formalmente a O’Rourke de 15 cargos de fraude electrónico.

Ese mismo año se emitió una orden federal de arresto, pero la mujer continúa sin ser localizada.

El FBI solicita la colaboración del público para obtener información que permita determinar su paradero.

Un caso que recuerda otras estafas médicas de alto perfil

El caso de O’Rourke se suma a otros escándalos relacionados con personas acusadas de inventar enfermedades graves para obtener dinero mediante campañas solidarias.

Uno de los ejemplos más conocidos fue el de Amanda Riley, una mujer de California que admitió haber fingido padecer cáncer durante años mientras recibía más de $100,000 dólares en donaciones.

Las autoridades han advertido que este tipo de fraudes suelen resultar especialmente efectivos porque apelan a la solidaridad de familiares, amigos y comunidades enteras que creen estar ayudando a una persona que enfrenta una enfermedad potencialmente mortal.

Mientras continúa la investigación, el FBI mantiene a Vanessa O’Rourke entre las personas buscadas y exhorta a cualquier persona con información relevante a comunicarse con las autoridades.

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