Hombre destruye su casa con excavadora tras discusión con su esposa en Pennsylvania

Las autoridades del municipio de Buffalo, en Pennsylvania, informaron el arresto de Eric Pierwsza, de 48 años, luego de un incidente ocurrido el martes que terminó con la destrucción parcial de su vivienda en Sarver.

De acuerdo con la denuncia policial obtenida por CBS News, el hombre habría regresado a casa tras una noche de consumo de alcohol cuando se produjo una discusión con su esposa. En medio del altercado, la mujer le expresó que su matrimonio había “terminado”.

Según el testimonio recogido por la policía, Pierwsza habría respondido con una amenaza directa: “Si se acabó, derribaré la casa”.

Demolición con excavadora mientras la familia estaba dentro

Minutos después de la discusión, el acusado presuntamente utilizó una excavadora Kubota para comenzar a demoler la parte trasera de la vivienda, mientras su esposa y sus dos hijas permanecían en el interior.

Imágenes del hecho muestran el colapso de la estructura tras el impacto de la maquinaria pesada, que terminó por destruir gran parte de la casa.

Durante la llamada de emergencia realizada por la esposa, los operadores habrían escuchado gritos y el ruido constante de la excavadora, según el reporte policial.

Las autoridades confirmaron que la esposa y las dos menores lograron salir de la vivienda antes de resultar heridas.

Tras el incidente, el hombre habría reingresado a la casa para recoger una bolsa de gimnasio antes de huir hacia Fawn Township. Posteriormente, abandonó el vehículo utilizado y fue localizado por la policía mediante contacto telefónico, entregándose ese mismo día.

Cargos y proceso judicial en curso

Eric Pierwsza enfrenta cargos por provocar una catástrofe, poner en peligro de forma temeraria la vida de otras personas y alteración del orden público.

El jefe de policía del municipio de Buffalo, Timothy Derringer, calificó el hecho como un episodio alarmante y subrayó la gravedad de la violencia doméstica en la comunidad.

Según el reporte policial, la esposa del acusado planea solicitar una orden de protección por violencia doméstica.

El acusado fue liberado bajo fianza y su audiencia preliminar quedó fijada para el 9 de junio.

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