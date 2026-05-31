Horóscopo chino de junio 2026: qué tan próspero será cada signo

Dentro de la astrología china, junio de 2026 será un mes en el que las decisiones espontáneas pueden ser arriesgadas, pero también muy productivas si se toman con claridad.

El punto más fuerte llegará entre el 15 y el 29 de junio, cuando se superpongan el Año del Caballo y el Mes del Caballo.

Este periodo será ideal para quienes buscan crecer, presentarse, negociar o lanzar algo importante.

También exigirá más orden emocional y una mejor planificación para evitar errores, según predicciones de expertos del sitio espiritual budista Potala Store.

A continuación, conoce qué le depara a cada signo del zodiaco chino su horóscopo de junio 2026.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata podría experimentar cambios repentinos en el trabajo, dificultades de comunicación o interrupciones en viajes.

El mejor consejo será evitar lanzamientos importantes y firmas entre el 15 y el 29 de junio.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey, que ya viene lidiando con la presión de Tai Sui en 2026, sentirá más cansancio durante el Mes del Caballo. Junio le pedirá descanso, buena hidratación y menos compromisos innecesarios.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre será uno de los grandes beneficiados del mes. Como comparte una alianza natural de fuego con el Caballo, junio impulsará su carrera y su liderazgo.

Hasta el 14 de junio, el crecimiento será constante, y después del 15 se intensificará todavía más. Será un excelente momento para presentar ideas, buscar ascensos o tomar un rol más visible.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo vivirá una energía inestable alrededor de compromisos y planes a largo plazo. No será el mejor mes para acuerdos informales ni para asumir cosas por supuesto.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón tendrá un mes útil para planificar, especialmente en la primera mitad de junio. Sin embargo, se recomienda cerrar propuestas antes del día 15, cuando el cambio de energía será más fuerte.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente disfrutará de victorias discretas y apoyo inesperado. Aunque no sea el signo más ruidoso del mes, sí podrá avanzar con inteligencia, sobre todo en conversaciones que parezcan pequeñas pero resulten decisivas.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El Caballo, signo protagonista del año, sentirá con más fuerza la doble intensidad entre el 15 y el 29 de junio. Habrá oportunidades, pero también vulnerabilidad. Será clave actuar con intención y no con impulso.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra vivirá el mejor mes del año en temas de creatividad y relaciones.

La combinación con el Caballo forma una de las uniones más armónicas del zodiaco chino, y el solsticio activará su estrella de flor de durazno. Esto favorece el romance, los vínculos afectivos y los proyectos artísticos.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono también tendrá una fase favorable gracias a la activación de la estrella Yima, asociada con movimiento y viajes.

Junio podría traerle nuevas oportunidades en lugares lejanos, clientes nuevos o cambios positivos de residencia.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo verá cómo su esfuerzo reciente comienza a dar frutos. La energía del fuego refina su elemento y le otorga reconocimiento. Será un mes ideal para mostrar su trabajo y mantenerse visible.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro contará con una relación armónica triple junto al Caballo y el Tigre.

Esto convierte la segunda mitad de junio en un periodo muy favorable para decisiones financieras, asuntos de propiedad y acuerdos comerciales. Antes de que Mercurio retrógrado complique la comunicación, habrá que actuar con rapidez.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo disfrutará de un mes socialmente cálido y más fluido en proyectos colaborativos.

La armonía entre fuego y agua le permitirá adaptarse con mayor facilidad y avanzar mejor acompañado que en solitario.

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