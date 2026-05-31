Madre de Alabama acusada de matar a su hijo de 17 meses con una mezcla administrada por sonda alimentaria

Kaitlynn Dominick, de 22 años, fue detenida y acusada por la muerte de su hijo de 17 meses ocurrida a principios de mayo en Alabama.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado Baldwin, la mujer llevó al menor al hospital USA Health Children’s & Women’s Hospital el 4 de mayo.

El niño, que dependía de una sonda gástrica implantada quirúrgicamente para recibir alimentación debido a una condición médica, murió al día siguiente.

Las autoridades indicaron que el personal médico detectó resultados preocupantes en los análisis clínicos del menor, lo que llevó a un médico a presentar un reporte obligatorio ante las autoridades de protección infantil.

Las declaraciones inconsistentes despertaron sospechas

La investigación quedó en manos de detectives del Condado Baldwin, quienes entrevistaron a personal sanitario, familiares y otras personas relacionadas con el caso.

De acuerdo con los investigadores, Dominick ofreció inicialmente versiones contradictorias sobre lo ocurrido antes de la emergencia médica.

Durante las pesquisas posteriores, las autoridades aseguran que la mujer reconoció haber preparado y administrado una mezcla líquida a través de la sonda de alimentación de su hijo.

“Durante el seguimiento de la investigación, Dominick admitió haber mezclado una solución líquida y administrarla a su hijo, lo que provocó su muerte”, señaló la oficina del sheriff en un comunicado.

Autoridades señalan que la mezcla contenía sal

Aunque las autoridades no han revelado públicamente la composición exacta de la sustancia, documentos judiciales citados por medios locales indican que la mezcla contenía sal de mesa y otro líquido cuya naturaleza no ha sido divulgada.

El capitán Justin Correa explicó que la sustancia fue introducida directamente en la sonda de alimentación del niño antes de que sufriera la emergencia médica.

Según Correa, las condiciones médicas preexistentes del menor y su corta edad pudieron haber agravado considerablemente los efectos de la mezcla.

La fiscal adjunta principal del Condado Baldwin, Teresa Heinz, afirmó que la acusación considera que Dominick sabía que la sustancia podía causar daño al menor.

“Creo que ella sabía que esto perjudicaría al niño”, declaró Heinz a medios locales.

Los fiscales también sostienen que la acusada buscaba liberarse de la carga asociada al cuidado constante del menor enfermo, aunque las autoridades no han ofrecido más detalles sobre esta línea de investigación.

El caso sigue bajo investigación

Las autoridades no han revelado la identidad del niño ni la naturaleza específica de la enfermedad que padecía.

La Oficina del Sheriff del Condado Baldwin informó que la investigación continúa abierta y que, por el momento, no divulgará información adicional.

Los registros penitenciarios muestran que Dominick fue ingresada en la cárcel del condado el 26 de mayo y posteriormente quedó en libertad tras pagar una fianza.

El caso ha generado conmoción en la comunidad local debido a la vulnerabilidad médica del menor y a las acusaciones formuladas por los investigadores sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

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