Petro y el candidato de izquierda desconocen conteo que da a De la Espriella como el más votado en Colombia

El abogado y candidato conservador Abelardo de la Espriella tomó la delantera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia celebradas este domingo, según los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional. Sin embargo, el avance del aspirante derechista estuvo acompañado por cuestionamientos de parte del presidente Gustavo Petro y del candidato izquierdista Iván Cepeda, quienes pidieron esperar el escrutinio oficial.

Con el 99.99% de las mesas reportadas, De la Espriella obtuvo más de 10.3 millones de votos, equivalentes al 43.7% de los sufragios, mientras que Cepeda alcanzó cerca de 9.7 millones, con el 40.9%. Ambos competirán en una segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio.

La jornada registró una participación del 57.88%, la más alta en una primera vuelta presidencial desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991, en un país donde el voto es voluntario y tradicionalmente predomina la abstención.

Al conocerse los resultados, De la Espriella celebró su desempeño electoral y llamó a sus simpatizantes a mantener la movilización durante las próximas tres semanas de campaña.

“Más de diez millones de colombianos confiaron en ‘El Tigre’. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, afirmó el candidato, conocido por ese apodo entre sus seguidores.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la? — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Petro rechaza el preconteo y exige esperar el escrutinio

Pese a los resultados preliminares, el presidente Gustavo Petro expresó públicamente sus dudas sobre el sistema de conteo electoral y aseguró que solo reconocerá los resultados definitivos emitidos por las autoridades judiciales durante el escrutinio.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que existen diferencias entre el censo electoral oficial y la información utilizada por el software de procesamiento de datos. Según Petro, habría inconsistencias que deben ser verificadas antes de validar el resultado final.

Iván Cepeda adoptó un tono más moderado, aunque también manifestó inquietudes sobre la cifra de votantes registrada durante la jornada. El candidato del Pacto Histórico señaló que su equipo revisará un supuesto desfase relacionado con el censo electoral, sin presentar evidencias públicas sobre el origen de esas diferencias.

Las declaraciones contrastaron con los mensajes emitidos durante el día por las autoridades electorales, que insistieron en la transparencia y normalidad del proceso.

La tensión política se desarrolla en medio de un ambiente marcado por preocupaciones de seguridad. Durante la campaña, De la Espriella denunció amenazas atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), motivo por el cual ha participado en numerosos actos públicos protegido por una mampara antibalas.

¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo!



Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido.



¡En 21 días haremos historia!



Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria.



Hoy más? pic.twitter.com/wf7ANOusVZ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 31, 2026

Comienza la batalla por los apoyos para la segunda vuelta

Tras confirmarse la segunda vuelta, varios candidatos eliminados comenzaron a definir posiciones. La senadora Paloma Valencia, quien terminó en tercer lugar, anunció de inmediato su respaldo a De la Espriella.

Por su parte, el exgobernador y candidato centrista Sergio Fajardo aseguró que el millón de votos obtenidos por su movimiento podría resultar determinante para definir la presidencia.

Mientras tanto, el exsenador Roy Barreras expresó su apoyo a Cepeda e instó al candidato de izquierda a conquistar el respaldo de los votantes moderados para competir en igualdad de condiciones en la segunda vuelta.

Con un escenario altamente polarizado y una diferencia inferior a 700,000 votos entre los dos finalistas, Colombia entra ahora en una intensa campaña de 21 días que definirá el rumbo político del país para los próximos años. El debate sobre la legitimidad del proceso, los apoyos de los sectores de centro y las preocupaciones de seguridad serán factores clave antes de que los colombianos regresen a las urnas el próximo 21 de junio.

Sigue leyendo: