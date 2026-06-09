“Kayla, me estoy muriendo y te amo”: las últimas palabras de un hombre baleado en un Walmart de Alabama

Las autoridades de Alabama arrestaron a un joven de 18 años acusado de asesinar a Stephen Morrow, un padre de familia de 46 años que fue baleado en el estacionamiento de un Walmart en la ciudad de Sumiton, ubicada a unos 40 kilómetros de Birmingham.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 9:00 de la noche del 3 de junio, según informaron las autoridades locales. Tras recibir los disparos, Morrow fue trasladado de emergencia al Hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham, donde posteriormente falleció, informó AL.com.

Las últimas palabras a su esposa

La muerte de Morrow ha causado una profunda conmoción entre familiares y residentes de la comunidad.

Su esposa, Kayla Morrow, compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que recordó los últimos momentos de vida de su esposo.

“Cada vez que cierro los ojos, todo lo que veo es la escena ocurriendo. Sus últimas palabras para mí fueron: ‘Kayla, me estoy muriendo y te amo’”, escribió.

La mujer aseguró sentirse “completamente entumecida” por la tragedia y relató también el impacto que la pérdida ha tenido en Elijah, el hijo de la pareja.

“Ver el rostro de mi hijo destrozado me rompió el corazón”, expresó.

Arresto del sospechoso

El Departamento de Policía de Sumiton anunció el domingo la detención de Timothy Braden Crawford, de 18 años, como presunto responsable del homicidio.

El joven tiene prevista una audiencia sobre su situación procesal el 9 de junio y una audiencia preliminar el 16 de junio.

Hasta ahora, los investigadores no han revelado si existía algún vínculo previo entre Crawford y Morrow ni han explicado qué circunstancias desencadenaron el ataque.

El crimen ocurrió en una zona considerada tranquila por los residentes, lo que ha incrementado la preocupación entre quienes viven y trabajan en el área.

Tristan Pedraza, empleado de un restaurante cercano al lugar del tiroteo, afirmó que la violencia de este tipo es poco frecuente en Sumiton.

“Fue realmente aterrador saber que ocurrió justo al lado de donde estábamos trabajando”, declaró a medios locales.

Según relató, la esposa de su gerente escuchó los disparos y presenció cómo la víctima se desplomaba en el estacionamiento.

“Hace que uno se pregunte qué pasa por la mente de una persona para hacer algo así. Saber que puede ocurrir en cualquier momento es algo que da miedo”, señaló.

Recuerdos de un esposo y padre dedicado

Familiares y amigos recuerdan a Morrow como un hombre dedicado a su familia. De acuerdo con su obituario, disfrutaba de la pesca, los automóviles y, especialmente, de compartir tiempo con su hijo.

Le sobreviven su esposa, Kayla, y su hijo Elijah.

Una campaña de recaudación de fondos creada para ayudar a la familia destaca que Kayla enfrenta ahora el desafío de criar sola a su hijo mientras afronta el duelo y las dificultades económicas derivadas de la pérdida repentina de su esposo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los detalles del caso y determinar el motivo del ataque.

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