Árbol gigante aplasta una camioneta con seis niños en Chicago durante violentas tormentas

Un enorme árbol cayó sobre una camioneta que transportaba a seis niños en el área metropolitana de Chicago, en medio de las intensas tormentas que azotan el Medio Oeste de Estados Unidos y que han provocado apagones masivos, interrupciones en el transporte y múltiples alertas de tornado.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles en Forest Park, un suburbio de Chicago, cuando Michael McIntosh conducía una camioneta Ford blanca perteneciente al Hospital Riveredge para trasladar a varios menores a sus hogares.

McIntosh se dirigía a dejar en su residencia a Ethan Duran, de 11 años, cuando un árbol de grandes dimensiones se desplomó repentinamente sobre el vehículo, aplastando parte del techo y destrozando el parabrisas.

“Rebotó sobre mi cabeza y volvió a levantarse”, relató el conductor a CBS Chicago. “Miré hacia atrás y vi a los niños. Lo único que pensé fue: tenemos que sacarlos de aquí”.

No hubo lesionados

A pesar de la magnitud del impacto, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.

“Pensé que estaba muerto”, afirmó McIntosh, quien aseguró sentirse agradecido por haber sobrevivido junto con los menores.

El niño Ethan Duran reconoció que el episodio lo dejó profundamente afectado.

“Empecé a llorar porque tenía mucho miedo y me temblaban las piernas”, dijo el menor, quien también expresó alivio porque el árbol no aplastó completamente la camioneta.

Su madre, Soledad Galban, describió el momento como un estruendo repentino.

“Escuchamos un fuerte estallido”, señaló. Tras el accidente, la familia ayudó a resguardar a los niños mientras se contactaba a sus padres.

Vecinos de la zona colaboraron en la remoción de las ramas que quedaron sobre el vehículo. Aunque el parabrisas resultó gravemente dañado, la estructura resistió el impacto y evitó consecuencias mayores.

Tormentas dejan miles de afectados

El accidente ocurrió en medio de un sistema de tormentas severas que ha afectado amplias zonas del Medio Oeste estadounidense.

La compañía eléctrica ComEd informó que más de $200,000 usuarios se vieron afectados por cortes de energía en el área de Chicago debido a la caída de árboles, postes eléctricos y líneas de transmisión.

Las autoridades advirtieron que nuevas tormentas podrían complicar los trabajos de restauración del servicio.

El mal tiempo también provocó importantes interrupciones en el transporte aéreo. Más de 1,000 vuelos fueron cancelados o sufrieron retrasos en el Aeropuerto Internacional O’Hare, uno de los más transitados del país.

We know how difficult and frustrating it is to be without power, and we truly appreciate your patience. Right now, more than 100 crews are working around the clock to safely and efficiently restore service after this unique storm brought widespread damage and challenging? pic.twitter.com/KyzlKBcSFP — ComEd (@ComEd) June 11, 2026

Alertas de tornado en varios estados

Los efectos del sistema meteorológico se extendieron a otros estados de la región.

En Wisconsin, unas 80,000 personas quedaron sin electricidad mientras se emitían advertencias por tornados y se registraban lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

En Missouri, las autoridades reportaron tormentas severas y la posible formación de un tornado cerca de la localidad de Gallatin.

Nebraska también registró caída de árboles y tendidos eléctricos, mientras que en Ohio miles de hogares permanecieron sin suministro eléctrico.

En Minnesota, los fuertes vientos, que superaron las 70 millas por hora (113 kilómetros por hora), provocaron incluso el descarrilamiento de varios vagones de tren.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la formación de tornados peligrosos, granizadas y vientos destructivos en amplias zonas de Illinois, Iowa, Missouri y Nebraska.

Las autoridades mantienen activas varias alertas y recomendaron a los residentes permanecer atentos a los avisos meteorológicos ante la posibilidad de nuevos fenómenos extremos durante las próximas horas.

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