Golpes, aislamiento y torturas: un argentino contó el horror de sus 448 días preso en Venezuela

Nahuel Gallo empezó a contar lo que durante meses no pudo decir. El gendarme argentino que pasó 448 días detenido en Venezuela reveló nuevos detalles de su cautiverio y habló de golpes, aislamiento, amenazas y torturas dentro de la cárcel Rodeo I.

El testimonio más duro fue sobre lo que vio en prisión. Gallo contó que presenció cómo torturaban a otro detenido y que no podía intervenir. “Veía cómo torturaban a un compañero y no podía hacer nada”, relató en una entrevista con el periodista Eduardo Feinman, en Radio Mitre.

Su caso había sido denunciado por Argentina como una detención arbitraria. Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresaba a Venezuela desde Colombia para visitar a su esposa venezolana y a su hijo. El gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de presuntos planes de espionaje y terrorismo, acusación que Argentina rechazó desde el comienzo.

El testimonio de Gallo: tortura, miedo y silencio

Gallo no habló como alguien que quiere cerrar una historia. Habló como alguien que todavía está tratando de entender cómo sobrevivió.

En entrevistas previas, el gendarme ya había dicho que no estaba preparado para contar todo lo que le hicieron. “No estoy preparado para contar las atrocidades”, dijo tras ser liberado, al describir su paso por Rodeo I y el impacto psicológico del encierro.

También relató que durante su detención sufrió golpes, amenazas, presión psicológica y condiciones extremas. En la entrevista, habló de “448 días en el infierno” y pidió que no se olviden de los presos políticos que siguen detenidos en Venezuela.

?? La emoción Nahuel Gallo al recordar su reencuentro con su hijo: "Cuando lo agarré a Víctor, no lo solté más".



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“Mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte”

Uno de los puntos más fuertes de su testimonio fue el vínculo con su hijo. Gallo dijo que pensar en él fue lo que lo sostuvo durante el cautiverio. “Él fue lo único que me mantuvo fuerte”, declaró, y pidió presión internacional para que salgan otros presos.

El gendarme estuvo más de un año sin siquiera hablar con su esposa. Nunca pudo saber qué pasaba fuera de la cárcel. Esa separación familiar fue parte central del castigo, destacó días después de haber sido liberado, el 1 de marzo de 2026, después de casi 15 meses detenido.

Desde que recuperó la libertad, insiste en que todavía quedan otros detenidos en Venezuela y pide a la comunidad internacional que aumente la presión para liberar a presos políticos y extranjeros que siguen encarcelados.

Gallo denunció abuso físico, presión psicológica, falta de atención médica y condiciones severas en Rodeo I. Crédito: Fernando Llano | AP

Rodeo I, una cárcel señalada por tortura psicológica

Durante su cautiverio, Gallo estuvo detenido en Rodeo I, una cárcel mencionada en distintos testimonios por sus condiciones duras y por la presencia de presos políticos. Allí permaneció incomunicado y sin contacto con su familia, y describió el lugar como “un espacio de tortura psicológica”.

También hubo testimonios de otros detenidos que denunciaron aislamiento, humedad, cucarachas y condiciones extremas de encierro, según reportes publicados en distintos medios.

De hecho, Global Centre for the Responsibility to Protect publicó una carta abierta de organizaciones de la sociedad civil al ministro de Servicios Penitenciarios de Venezuela sobre condiciones de detención y posible tortura en la prisión Rodeo I.

Argentina denunció el caso como detención arbitraria

El gobierno argentino sostuvo desde el comienzo que Gallo había sido detenido de manera arbitraria y llevó el caso a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Gallo en enero de 2025, al considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia. La OEA también condenó la detención y reclamó su liberación.

Venezuela, por su parte, defendió la acusación contra Gallo y lo vinculó con supuestas actividades terroristas. Esa versión fue negada por el gobierno argentino y por la familia del gendarme.

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