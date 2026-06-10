Pentágono anticipa “noticias importantes” sobre Venezuela en la lucha contra el narcotráfico

El secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que “muy pronto surgirán noticias importantes desde Venezuela” relacionadas con la estrategia de Washington contra el narcotráfico, al asegurar que el gobierno estadounidense cuenta ahora con “un socio dispuesto a colaborar” dentro del país sudamericano.

Durante una visita a la base naval de Guantánamo, en Cuba, Hegseth sostuvo que los cárteles de la droga “están tratando de encontrar nuevas rutas” para introducir estupefacientes en territorio estadounidense y defendió la creación de una coalición regional para combatirlos.

“Ahora colaboramos con países aliados, operando dentro de sus propios territorios, para localizar dónde actúan estos terroristas designados y dónde fabrican sus drogas. A veces lo hacemos abiertamente, para que el mundo lo sepa, y otras discretamente”, declaró.

.@SECWAR “WE ARE DEFENDING THE HOMELAND AND WE ARE TAKING BACK OUR HEMISPHERE?



This president came in and said NOT ONLY is the Monroe Doctrine alive?not only does the Roosevelt Corollary live?BUT NOW WE HAVE THE DONROE DOCTRINE.” pic.twitter.com/LPpBuAFQ0A — DOW Rapid Response (@DOWResponse) June 10, 2026

El funcionario añadió que “muy pronto surgirán noticias importantes desde Venezuela al respecto, ya que ahora contamos allí con un socio dispuesto a colaborar con nosotros”, aunque no ofreció detalles sobre la naturaleza de esas acciones ni identificó públicamente a dicho aliado.

Las declaraciones se producen en el contexto de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para ampliar la cooperación hemisférica contra organizaciones criminales transnacionales.

Hegseth destacó que Washington trabaja con gobiernos de América Latina, incluidos Ecuador, Honduras y Paraguay, para perseguir a grupos que la administración estadounidense ha clasificado como organizaciones terroristas y para interrumpir las cadenas de producción y tráfico de drogas.

En el mismo discurso, el secretario de Defensa hizo referencia a la operación militar estadounidense realizada en enero pasado en Venezuela para capturar al expresidente Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta un proceso judicial federal en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico, según las autoridades estadounidenses.

Hegseth aseguró que Maduro “creyó que podía desafiar a EE.UU., pero se dio cuenta de la realidad en cuestión de 45 minutos”, al describir la incursión militar. Reuters informó que el funcionario utilizó ese episodio para ejemplificar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas estadounidenses y adelantó que podrían producirse nuevas acciones vinculadas con Venezuela.

Las afirmaciones de Hegseth fueron pronunciadas durante una visita a Guantánamo en la que también lanzó advertencias hacia Cuba sobre una eventual adquisición de armamento que pudiera amenazar intereses estadounidenses

Las declaraciones también se inscriben en una política más amplia de endurecimiento contra el narcotráfico impulsada por la administración Trump. En meses recientes, funcionarios estadounidenses han defendido una mayor coordinación con gobiernos aliados para atacar las redes de producción, financiamiento y transporte de drogas en América Latina, al tiempo que han incrementado la presión diplomática y de seguridad sobre regímenes considerados hostiles por Washington.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha revelado en qué consistirán las “noticias importantes” anunciadas por Hegseth ni ha precisado si implicarán nuevas operaciones de seguridad, acuerdos de cooperación o acciones judiciales relacionadas con Venezuela.

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