Usuarios reportan fallas masivas en Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger

Si esta mañana abriste WhatsApp y los mensajes simplemente no llegaban, o intentaste entrar a Instagram y la app te devolvió una pantalla en blanco, tranquilo — no es tu internet. La mañana del viernes 12 de junio, Meta está experimentando una caída masiva a nivel mundial que afecta a todas sus principales plataformas: Facebook, Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp. Los primeros reportes de la interrupción comenzaron a acumularse desde aproximadamente las 9:00 a.m. ET, y desde entonces las quejas de millones de usuarios no han parado de llegar.

La escala del problema es enorme. Según datos de Downdetector, la plataforma especializada en rastrear interrupciones de servicios digitales en tiempo real, más de 62,000 reportes relacionados con Facebook fueron registrados alrededor de las 10:11 a.m. ET, mientras que Instagram acumuló más de 8,000 quejas en ese mismo periodo. Y eso es solo lo que se registró en una ventana específica de tiempo — la curva de reportes siguió escalando conforme la mañana avanzó.

Lo que está fallando en cada plataforma

Los problemas no son iguales en todas las apps, pero todas duelen por igual si las usas a diario.

En Facebook, las fallas más comunes incluyen errores al iniciar sesión, problemas de carga general y la imposibilidad de interactuar con publicaciones. Según Downdetector, los reportes apuntan a fallas directamente en la aplicación, problemas con el inicio de sesión y errores de conexión con el servidor.

Facebook Messenger está sufriendo quizás aún más pues los usuarios reportan que no pueden iniciar sesión, tienen problemas dentro de la app y no pueden ni enviar mensajes. Para muchas personas que dependen del Messenger para comunicarse con familia y trabajo, esto es una interrupción seria.

En Instagram, los errores están vinculados principalmente a la imposibilidad de actualizar el feed, ver historias o subir contenido nuevo. Buena parte de los reportes apuntan a problemas dentro de la aplicación. Varios usuarios describieron encontrarse con pantallas en blanco, códigos de error 404 y perfiles que simplemente no cargan — tanto en móvil como desde el navegador.

WhatsApp no se quedó atrás. Los usuarios reportan que no pueden enviar ni recibir mensajes, hacer llamadas de voz o video, ni compartir archivos multimedia. El problema fue especialmente pronunciado en WhatsApp Web, que registró la mayor concentración de fallas. Un porcentaje de los reportes corresponde a la app móvil, lo que sugiere que la versión de escritorio se vio golpeada con más fuerza.

Cuando tus herramientas de comunicación se caen, ¿adónde vas? A la red social que todavía funciona, claro. X (antes Twitter) se llenó rápidamente de quejas, memes y capturas de pantalla de los errores de Meta, convirtiéndose en el refugio digital del momento.

La interrupción tiene un alcance verdaderamente global. Usuarios en Estados Unidos, América Latina, España, India y otros países reportaron problemas de manera simultánea, lo que descarta que se trate de una falla regional o de un problema específico con algún proveedor de internet local. Cuando más de 100,000 reportes se acumulan en plataformas de monitoreo en cuestión de horas, queda claro que la falla viene desde los servidores de Meta.

Meta guarda silencio sobre las causas

Hasta el momento, Meta no ha explicado qué está pasando. La compañía no ha ofrecido ningún detalle técnico sobre el origen de la interrupción ni un tiempo estimado de recuperación.

No es la primera vez que Meta enfrenta una situación de este tipo. La empresa ya ha tenido apagones masivos en el pasado — el más recordado fue el de octubre de 2021, cuando Facebook, Instagram y WhatsApp estuvieron fuera de servicio durante más de seis horas debido a un error en la configuración del protocolo BGP. Aquella vez, la caída costó a Meta cientos de millones de dólares en ingresos publicitarios y afectó la comunicación de millones de personas en todo el mundo. ¿Será esta vez algo similar? Por ahora, nadie dentro de la compañía lo está diciendo.

Lo que sí es claro es que el impacto de una caída de Meta va mucho más allá del inconveniente personal. Millones de negocios pequeños dependen de estas plataformas para vender, atender clientes y comunicarse. Creadores de contenido pierden alcance e ingresos en cada hora que sus publicaciones no pueden llegar a su audiencia. Y una enorme cantidad de personas en el mundo usan WhatsApp como su único canal de comunicación cotidiana.

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