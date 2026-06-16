Cinco mujeres resultaron heridas tras presunto ataque con ácido en Nueva Jersey

Las autoridades de Nueva Jersey investigan un ataque ocurrido la noche del lunes en Jersey City después de que cinco mujeres resultaran heridas por una sustancia corrosiva lanzada desde un vehículo en movimiento.

Según la información difundida por funcionarios locales y reseñada por el New York Post, las víctimas se encontraban dentro de un automóvil sobre Wilkinson Avenue cuando dos personas que se desplazaban en una motocicleta tipo ciclomotor se acercaron y arrojaron un líquido que posteriormente fue identificado preliminarmente como ácido sulfúrico.

Las autoridades consideran que el ataque habría sido dirigido específicamente contra las ocupantes del vehículo y analizan una posible relación con una disputa previa.

Hasta el momento no se han divulgado las identidades de las mujeres.

Las víctimas fueron hospitalizadas con quemaduras y lesiones en la piel

De acuerdo con los reportes iniciales, las cinco mujeres fueron trasladadas a hospitales locales.

Las lesiones reportadas incluyen quemaduras y desprendimiento de piel asociados con exposición a una sustancia corrosiva.

Las autoridades indicaron que ninguna de las víctimas presenta heridas que pongan en riesgo su vida.

Todas permanecen en condición estable.

El alcalde de Jersey City, James Solomon, calificó el hecho como un ataque grave y expresó apoyo a las personas afectadas.

En una declaración pública, señaló que este tipo de violencia no tiene lugar en la comunidad y aseguró que instruyó al Departamento de Policía de Jersey City a utilizar todos los recursos disponibles para avanzar en la investigación.

Hasta el momento no se han realizado arrestos.

Las autoridades continúan recopilando evidencia para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

La investigación permanece abierta.

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