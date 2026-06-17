Capturan en Colima a “Valdo”, miembro del Cártel del Golfo y exintegrante del CJNG buscado por EE.UU.

Autoridades federales y estatales detuvieron en Colima a Valdemar “N”, alias “Valdo”, señalado como presunto integrante y operador del Cártel del Golfo, quien cuenta con una orden de extradición emitida por el gobierno de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en colaboración con autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno e instancias internacionales.

De acuerdo con información oficial, “Valdo” era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en el tráfico de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense.

Mesa de Coordinación Estatal informa detención de 3 generadores de violencia en Colima; cuentan con orden de extradición a EE.UU.



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La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informa que, como resultado de trabajos? pic.twitter.com/MntNb0Vt6e — Gobierno Colima (@gobiernocolima) June 16, 2026

Las investigaciones señalan que Valdemar habría ocupado anteriormente una posición relevante dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, tras conflictos internos abandonó esa organización criminal y se integró a las filas del Cártel del Golfo.

Además de los señalamientos por narcotráfico, las autoridades lo identifican como generador de violencia y presunto responsable de diversos homicidios cometidos tanto en México como en Estados Unidos.

Tras su captura, “Valdo” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento al proceso relacionado con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

La detención ocurre en medio de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico, particularmente en acciones dirigidas contra operadores vinculados al tráfico de drogas sintéticas y cocaína hacia territorio estadounidense.

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