Detienen a ocho policías de Michoacán acusados de servir al CJNG

Ocho elementos de la Policía Municipal de Coeneo, Michoacán, incluida la directora de Seguridad Pública del municipio, fueron detenidos durante un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades, los agentes son acusados de tener presunta relación con actividades delictivas y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades estatales informaron que los uniformados son investigados por delitos de venta de drogas, luego de que fueran detenidos durante un operativo en el que participaron también fuerzas federales.

De acuerdo con reportes difundidos por medios como el diario Vanguardia, entre las líneas de investigación destaca la posible participación de los detenidos en la emboscada registrada el pasado 11 de junio en el municipio de Nahuatzen, donde un ataque armado dejó cinco elementos de la Guardia Civil muertos y otros cinco heridos.

Versiones preliminares señalan que la directora de Seguridad Pública de Coeneo y varios de los policías arrestados habrían encabezado un convoy que presuntamente colaboró con el grupo criminal responsable de la agresión contra los agentes estatales.

Durante las acciones de seguridad, las autoridades localizaron armamento, drogas y diversos indicios que apuntan a una posible relación de los uniformados con un grupo criminal.

La captura ocurre en medio de una escalada de violencia en la Meseta Purépecha, región donde las autoridades han denunciado una fuerte presencia de células del CJNG y una creciente infiltración del crimen organizado en corporaciones de seguridad locales.

La Fiscalía de Michoacán señaló que mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer tanto la posible participación de los policías en actividades de delincuencia organizada como su eventual relación con la emboscada, uno de los ataques más graves contra fuerzas de seguridad registrados en el estado.

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