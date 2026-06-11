Tragedia en Michoacán: a unas horas de iniciar el Mundial emboscan y matan a 5 policías

A solo unas horas de que el mundo ponga su atención en México debido a la inauguración del Mundial de Futbol, una tragedia ocurrió en el estado de Michoacán.

Se trata de una emboscada perpetrada por un grupo armado contra elementos de la Guardia Civil que dejó un saldo de cinco policías muertos y cinco más heridos en el municipio de Nahuatzen, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

El ataque ocurrió cuando un convoy policial fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego contra los agentes mientras realizaban labores de vigilancia.

De acuerdo con los reportes oficiales, los policías viajaban en vehículos institucionales cuando fueron sorprendidos por los agresores.

Tras la emboscada, cinco elementos perdieron la vida en el lugar y otros cinco resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica, según informó el semanario Proceso.

?? | Un ataque armado ejecutado por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó cinco elementos de la Guardia Civil muertos y cinco más lesionados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, Michoacán, este 10 de junio. Nuestro reportero en la zona? pic.twitter.com/rRsfcl1Oo4 — El Blog del Narco (@narcoblogger) June 11, 2026

La SSP de Michoacán condenó los hechos y confirmó el despliegue de un operativo conjunto con fuerzas estatales y federales para localizar a los responsables.

En las acciones de búsqueda participan elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el diario El Universal, la región de Nahuatzen es una zona que en los últimos meses ha registrado una escalada de violencia vinculada a la disputa entre grupos del crimen organizado.

Autoridades estatales han señalado la presencia de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en diversos municipios de la zona.

Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con la agresión, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los atacantes.

Sigue leyendo:

– Enfrentamiento entre miembros del CJNG y Los Caballeros Templarios en Michoacán dejó al menos 5 muertos.

– Hombres armados emboscan a policías en Michoacán dejando 6 oficiales y un civil heridos.