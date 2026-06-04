Enfrentamiento entre miembros del CJNG y Los Caballeros Templarios en Michoacán dejó al menos 5 muertos

Un enfrentamiento entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una célula de Los Caballeros Templarios dejó un saldo de cinco personas muertas y dos más heridas en el municipio de Zamora, Michoacán, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con medios locales como La Voz de Michoacán, vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda.

Tras la denuncia, elementos de seguridad acudieron al sitio y localizaron los cuerpos de cuatro hombres y una mujer, además de dos personas lesionadas que recibieron atención médica.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que las primeras investigaciones apuntan a que la agresión fue perpetrada por un grupo armado vinculado a Los Caballeros Templarios.

?? | Cinco personas, entre ellas cuatro hombres y una mujer, fueron ejecutadas este miércoles en la colonia Primero de Mayo, en la periferia de Zamora, Michoacán. La fiscalía estatal, encabezada por Carlos Torres Piña, confirmó que el múltiple homicidio se ejecutó en el marco de? pic.twitter.com/OCwRe9ULYg — El Blog del Narco (@narcoblogger) June 4, 2026

De acuerdo con las autoridades, el ataque estaría relacionado con la disputa territorial que mantienen esa organización criminal y el CJNG en diversas regiones del estado.

Además, indicaron que los agresores descendieron desde una zona serrana cercana para ejecutar el ataque. La Fiscalía estatal mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.

Este nuevo episodio de violencia ocurre en medio de una escalada de conflictos entre grupos criminales que buscan controlar territorios estratégicos en Michoacán, una entidad que en los últimos meses ha registrado diversos enfrentamientos armados relacionados con la disputa entre organizaciones delictivas.

Autoridades estatales y federales reforzaron la presencia de fuerzas de seguridad en la zona para evitar nuevos hechos violentos y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

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