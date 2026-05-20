Capturan en Michoacán a “La Tía”, operadora del CJNG vinculada al asesinato del alcalde Carlos Manzo

La Fiscalía General de Michoacán informó la detención de Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, identificada como presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan y relacionada con el asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

La captura ocurrió como parte de las investigaciones por el homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con las autoridades estatales, “La Tía” era considerada una de las principales colaboradoras de Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado como líder regional del grupo criminal en la zona.

El fiscal Carlos Torres Piña explicó que la detenida fungía como enlace de información y presuntamente filtraba datos sobre operativos de seguridad estatales y federales a integrantes de la organización criminal.

🚨 Detienen a Wendy Fabiola N, alias "La Tía", presunta operadora de Gerardo "El Congo", líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación en Uruapan, Michoacán.



Se le vincula con la filtración de operativos oficiales, posesión de drogas el y asesinato de Carlos Manzo. pic.twitter.com/ex5LIAhSUo — Irving (@IrvingPineda) May 19, 2026

La investigación también apunta a que Wendy Fabiola “N” habría participado en la estructura que planeó el asesinato de Carlos Manzo.

Según la Fiscalía, con esta detención ya suman más de 20 personas detenidas por su presunta participación directa o indirecta en el caso, mientras continúan abiertas otras líneas de investigación y órdenes de captura pendientes.

Durante el operativo de captura, autoridades aseguraron un teléfono celular, cartuchos útiles y diversas dosis de droga.

Cabe señalar que “La Tía” fue detenida anteriormente, en julio de 2025, y en esa ocasión el propio Carlos Manzo la exhibió en redes sociales.

“Les comparto que esta persona fue sorprendida con una arma de fuego en Uruapan, ya fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que determine su situación jurídica y se hagan las investigaciones correspondientes para verificar si está relacionada con algún otro tipo de delitos”, escribió Manzo junto con dos fotografías de la mujer.

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