Hombres armados emboscan a policías en Michoacán dejando 6 oficiales y un civil heridos

Un ataque armado contra elementos de la Guardia Civil en el municipio de Zamora, Michoacán, dejó un saldo de seis policías lesionados y un civil herido, luego de que presuntos integrantes de un grupo criminal abrieran fuego contra los uniformados mientras realizaban labores operativas en la región.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la agresión ocurrió en la comunidad de La Estancia de Amezcua. Tras el ataque se desplegó un operativo de seguridad y comenzaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Los reportes oficiales señalan que seis elementos de la Guardia Civil resultaron heridos, además de un joven que sufrió lesiones de manera colateral durante el enfrentamiento.

🚔 La #GuardiaCivil se mantiene activa y en coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno en todo Michoacán.



A través de recorridos por aire y tierra, filtros de inspección y atención inmediata a reportes ciudadanos, trabajamos para fortalecer la paz.🚔 pic.twitter.com/0I01zaPjR0 — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) May 22, 2026

Autoridades estatales informaron que cuatro de los agentes se encuentran en estado grave, mientras que los otros dos permanecen estables y reciben atención médica.

Versiones difundidas por distintos medios apuntan a que los agresores estarían vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización con presencia en la zona. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar la identidad de los responsables y determinar las circunstancias exactas del ataque.

Tras la agresión, corporaciones estatales y federales reforzaron la vigilancia en la región de Zamora para intentar localizar a los atacantes, quienes lograron escapar después del enfrentamiento.

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