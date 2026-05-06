Hallan a 5 sicarios calcinados tras enfrentamiento entre dos cárteles en Michoacán

Un enfrentamiento armado entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo de Los Caballeros Templarios dejó al menos cinco personas muertas en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, de acuerdo con reportes oficiales y medios nacionales.

Las víctimas fueron localizadas al interior de una camioneta calcinada, luego de un ataque ocurrido en distintos puntos de la región.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho derivó de un choque entre ambas organizaciones criminales que disputan el control territorial.

🚨 Enfrentamiento en Pátzcuaro deja 5 muertos.



Fueron hallados en una camioneta tras agresión armada contra elementos de seguridad en la carretera a Uruapan.#Michoacán #Seguridad #Idaztea pic.twitter.com/mNDFCb50JP — Idaztea (@idaztea) May 5, 2026

Autoridades estatales confirmaron que el enfrentamiento fue protagonizado por estos dos grupos delictivos. Incluso, durante las investigaciones se detectó que algunas de las víctimas portaban chalecos con insignias de Los Caballeros Templarios, lo que refuerza la hipótesis del enfrentamiento directo.

De acuerdo con reportes de las autoridades, el ataque se habría originado cuando un convoy de civiles armados fue interceptado por un grupo rival, lo que desató la balacera. Tras el enfrentamiento, los vehículos fueron incendiados, dejando los cuerpos calcinados en el interior.

Este hecho se suma a la jornada violenta registrada en la zona, donde autoridades han identificado una escalada en los enfrentamientos entre células del crimen organizado que operan en Michoacán, particularmente en la región lacustre y Tierra Caliente.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar con precisión la identidad de las víctimas, así como la responsabilidad de los grupos involucrados.

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