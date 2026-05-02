Marina de México descubre un “narcorancho” con caballos de carreras, tigres de bengala y vehículos deportivos

Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en la detención de una mujer y el decomiso de animales exóticos, vehículos de lujo y armamento en el municipio de Otumba, Estado de México.

La acción se llevó a cabo en un rancho, donde autoridades federales ejecutaron una orden de cateo tras investigaciones previas. Como resultado, la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Durante el operativo, uno de los hallazgos más relevantes fue la presencia de diversos animales, algunos considerados especies protegidas. Entre ellos se encontraban tres tigres, uno de bengala y dos blancos, además de 12 caballos de carreras, venados, pavos reales, un mono araña, un zorro y aves exóticas.

#AlMomento | Tras un cateo en un domicilio de la Colonia Las Américas, en Otumba, Edomex, se detuvo a una mujer en posesión de 10 vehículos, 5 motocicletas, 2 cargadores de arma, municiones a granel, así como gran variedad de animales exóticos.



Entre ellos había 12 caballos de… pic.twitter.com/GpBlOgx81A — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

Las autoridades ambientales se hicieron cargo de los ejemplares para evaluar su estado de salud, así como verificar la legalidad de su posesión, ya que algunas especies requieren permisos federales especiales.

En el lugar también fueron incautados al menos 10 vehículos, entre ellos autos de colección como un Chevrolet Camaro SS modelo 2002 y un Volkswagen Sedán modificado, así como motocicletas de alta gama.

Además, se localizaron cargadores y municiones, lo que forma parte de la investigación federal en curso.

De acuerdo con las autoridades, la finca funcionaba como un sitio de resguardo de bienes de alto valor económico y fauna exótica, lo que ha abierto diversas líneas de investigación relacionadas con posibles delitos federales, incluyendo el manejo ilegal de especies y vínculos con el crimen organizado.

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