Descubren pozo de agua que servía como fosa clandestina del crimen organizado en Guanajuato

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y colectivos de búsqueda recuperaron los restos de al menos 13 personas en un pozo de agua en desuso en la comunidad de San Salvador Torrecillas.

Este hallazgo confirma un patrón de violencia sistemática en la región Laja-Bajío, donde infraestructuras agrícolas son utilizadas para el ocultamiento de cuerpos.

Y es que este descubrimiento es el tercero en lo que va del mes en el municipio de Villagrán.

A principios de abril la Fiscalía local confirmó que en un pozo ubicado en la comunidad Los Mexicanos se encontraron restos de seis hombres y una mujer; luego, un par de semanas después, se dio a conocer que de un pozo ubicado en los límites con Juventino Rosas localizaron los cuerpos de otras cinco personas.

De acuerdo con colectivos de madres buscadoras, dos de las víctimas halladas recientemente ya fueron identificadas: se trata de adolescentes de 17 años que habían sido reportados como desaparecidos en Villagrán y Salamanca hace pocos días.

Los nuevos restos fueron localizados a más de 100 metros de profundidad, dentro de la tubería del pozo, en una zona donde peritos y personal de la Fiscalía General del Estado mantienen labores de recuperación e identificación, según informó el sitio La Silla Rota.

El punto fue ubicado gracias a reportes anónimos. En un inicio, se encontró un cuerpo a unos 50 metros de profundidad, así como restos humanos dispersos. Conforme avanzaron los trabajos, la cifra aumentó hasta llegar a 13 personas.

El semanario Proceso detalló que varios de los cuerpos presentan avanzado estado de descomposición, sin embargo, algunos conservan características como tatuajes, lo que podría ayudar en su identificación.

En los municipios de la región Laja-Bajío donde se han concentrado los hallazgos en pozos de agua utilizados con fines agrícolas, tiene mayor presencia el Cártel Santa Rosa de Lima.

Sigue leyendo:

– “¡Tenemos un positivo!”: así son los hallazgos de padres que buscan a personas desaparecidas en México.

– Grupo de búsqueda encuentra bolsas con restos humanos en una región dominada por el CJNG.