Grupo de búsqueda encuentra bolsas con restos humanos en una región dominada por el CJNG

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó que, durante una jornada de búsqueda en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, localizaron siete bolsas con restos humanos, en una zona en donde dicho colectivo insistía desde hace 8 meses en que fuera investigado.

Los activistas detallaron que el primer hallazgo de este día se registró cerca de las 13:00 horas y, para las 16:30 horas ya sumaban siete las bolsas que fueron encontradas.

Los restos fueron hallados a una profundidad de entre uno y dos metros, y para localizarlos fue necesario el uso de maquinaria pesada, la cual fue proporcionada por la Fiscalía de Jalisco, según informó el diario Reforma.

Índira Navarro, vocera del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, añadió que desde hace tiempo ya habían sido localizados restos, pero no se había intervenido, además de que adelantó que debido a la extensión del área los trabajos deberán realizarse con un análisis detallado.

LOCALIZAMOS UNA FOSA CLANDESTINA!

El día de hoy se localiza una fosa clandestina en un predio donde están construyendo un fraccionamiento, en el cual se habían omitido hallazgos de restos óseos, hoy se localizaron 7 bolsas de cuerpos humanos resientes. Esto en fraccionamiento… pic.twitter.com/m2hJFIiRWG — Guerreros Buscadores de Jalisco (@GuerrerosJalisc) April 6, 2026

“Hay que mencionar que se decía que habían sacado ya restos y la constructora no decía nada, algo similar a lo de las agujas, aquí el tema es que es muy grande el predio, alrededor de 40 hectáreas se está mandando hacer un análisis y contexto para buscar los puntos de intereses y trabajar sobre ellos.” Informó Índira Navarro.

La activista cuestionó qué es lo que pasará con la constructora que trabaja en el sitio, pues sus labores continúan, ya que los hallazgos han sido realizados en otro punto.

El predio se encuentra en Tlajomulco, una región dominada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en donde ya se han encontrado fosas clandestinas anteriormente, así como hornos crematorios presuntamente usados por el crimen organizado para calcinar los restos de sus víctimas.

Cabe señalar que Guerreros Buscadores de Jalisco también fue la organización que alertó sobre irregularidades en el denominado Rancho izaguirre de Teuchitlán, sitio usado como campo de entrenamiento por el CJNG.

El caso derivó en la detención de diversas personas ligadas con la estructura delictiva antes liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, incluyendo funcionarios de Jalisco.

Sigue leyendo:

– Descubren un horno clandestino y los restos de alrededor de 20 personas en Guanajuato.

– Colectivo de búsqueda transmitió en vivo el hallazgo de una fosa clandestina en Tamaulipas.