Descubren un horno clandestino y los restos de alrededor de 20 personas en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el hallazgo de restos humanos de al menos 20 personas en el municipio de Cortazar, tras una serie de intervenciones en zonas rurales y serranas que incluyeron fosas clandestinas y un sitio utilizado para la incineración de cuerpos.

El descubrimiento se concentró en cuatro puntos, donde autoridades localizaron restos enterrados, dispersos entre piedras y otros con signos de exposición al fuego.

De acuerdo con el semanario Zeta Tijuana, uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en un camino, donde se identificó un espacio con restos óseos calcinados que correspondería a un horno clandestino. En ese punto se recuperaron indicios de ocho personas, mientras que en otros sitios se localizaron cuerpos en fosas y zonas de difícil acceso.

Las cifras oficiales actualizan reportes previos que inicialmente documentaban 13 víctimas, lo que confirma la magnitud de las intervenciones realizadas durante varios meses, desde noviembre del año pasado, con participación de autoridades ministeriales y colectivos de búsqueda.

El desglose de los hallazgos muestra un patrón de operación: en uno de los predios se localizaron ocho cuerpos; en otro, uno; en una zona serrana, cinco; y en un cuarto punto, seis más. Este esquema apunta a prácticas sistemáticas de inhumación clandestina y posible incineración de restos humanos.

Las acciones de localización contaron con el apoyo de colectivos como Unión Fuerza Guerrera, cuyos integrantes realizaron labores en campo para ubicar los sitios, en coordinación con las autoridades estatales.

La Fiscalía informó que 14 de las 20 víctimas han sido identificadas mediante estudios de genética, odontología, antropología y huellas dactilares. Sin embargo, advirtió que el análisis de restos expuestos a altas temperaturas suele ser más prolongado debido a su estado.

Durante las investigaciones también se hallaron prendas de vestir y objetos personales, como pantalones de mezclilla, chamarras, playeras, calzado y gorras, que forman parte de los indicios integrados a la investigación y que podrían ayudar en la identificación de otras víctimas.

Las autoridades señalaron que las labores de campo en los puntos intervenidos han concluido, aunque las zonas permanecerán bajo resguardo para trabajos de cierre, mientras continúan abiertas las investigaciones.

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