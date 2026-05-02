Hallan cuerpos de 7 personas en Aguascalientes que presuntamente habían sido secuestradas

El hallazgo de siete personas sin vida en el estado de Aguascalientes ha generado una intensa movilización de autoridades y abrió una línea de investigación que apunta a que las víctimas fueron secuestradas y asesinadas en Zacatecas.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, los cuerpos, correspondientes a cinco hombres y dos mujeres, fueron localizados en la comunidad de Mesillas, en el municipio de Tepezalá, una zona limítrofe entre ambas entidades.

Las primeras indagatorias señalan que las víctimas presentaban huellas de violencia, incluyendo impactos de arma de fuego, y no han sido identificadas hasta el momento.

Autoridades estatales indicaron que existe la hipótesis de que las personas fueron secuestradas en Zacatecas y posteriormente trasladadas a territorio de Aguascalientes, donde sus cuerpos fueron abandonados.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del 1 de mayo, luego de que habitantes de la zona alertaran a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de los cadáveres cerca de una carretera estatal.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones acordonaron el área y comenzaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen, identificar a las víctimas y ubicar a los responsables.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre detenidos ni el móvil del ataque, mientras continúan las investigaciones en coordinación entre Aguascalientes y Zacatecas.

Sigue leyendo:

– San Luis Potosí afirma que policías detenidos en Zacatecas atendieron llamado por hallazgo de cuerpos.

– Miembros del CJNG implantaron toque de queda en Zacatecas y amenazaron a la Policía estatal.