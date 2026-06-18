Taiwán espera que EE.UU. apruebe venta de armas por $14,000 millones de dólares para defenderse de China

El presidente de Taiwán afirmó este jueves que espera que Estados Unidos apruebe “lo antes posible” una venta de armamento por 14.000 millones de dólares, y reafirmó su rechazo a la unificación con China.

“Esperamos que las compras de armas puedan ser aprobadas lo antes posible”, aseguró el mandatario Lai Ching-te a periodistas en Taipéi.

La isla de gobierno democrático depende del apoyo estadounidense para disuadir un posible ataque chino, y Washington ha presionado a Taipéi para que aumente su gasto en defensa.

Pero una venta de armas complica las relaciones de Estados Unidos con Pekín, que considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta tomarla incluso por la fuerza.

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, dijo en mayo que esta venta de 14.000 millones de dólares en armamento está en revisión.

Aun así, Lai aseguró tener “mucha esperanza” en que la venta será aprobada.

“Los esfuerzos de Taiwán por defender su seguridad nacional, mantener su estilo de vida democrático y libre, y rechazar la unificación y el mando del Partido Comunista Chino no deben ser considerados una provocación contra China“, declaró Lai.

Estados Unidos reconoce formalmente a China, pero su ley le exige brindar a Taiwán los medios necesarios para su defensa.