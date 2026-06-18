Una alcaldesa mexicana se habría autosecuestrado para cobrar 2.3 millones de dólares

Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, enfrenta acusaciones por presuntamente haber simulado su propio secuestro con el objetivo de justificar un faltante de 40 millones de pesos (2.3 millones de dólares) en las finanzas municipales.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el supuesto plagio ocurrió el pasado 31 de mayo, cuando la alcaldesa denunció haber sido secuestrada por tres personas que la obligaron a abordar un vehículo y posteriormente le exigieron un rescate millonario.

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía concluyeron que el hecho habría sido planeado con anticipación y que en su organización participaron la propia edil, su esposo y su cuñado.

La Fiscalía sostiene que el plan comenzó a gestarse desde febrero de este año con la intención de solicitar un rescate de 40 millones de pesos que saldría de las arcas municipales, cantidad que presuntamente correspondería a un desfalco generado durante la actual administración.

Así hablaba Nancy Nápoles de la "situación difícil" que había sufrido



La alcaldesa de Morena en Tenancingo pedía ignorar otras versiones y confiar solo en la información difundida por ella



Hoy se investiga un autosecuestro para justificar el desfalco de 40 mdp al ayuntamiento pic.twitter.com/ku8zaJTScY — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 18, 2026

Como parte de las investigaciones, fueron detenidas en Oaxaca tres personas, señaladas por participar en la simulación. Asimismo, existen órdenes de aprehensión contra José Roberto, esposo de la alcaldesa, y Óscar, su cuñado, quienes permanecen prófugos.

Las autoridades también señalaron que el análisis de videos de vigilancia, entrevistas y registros telefónicos reveló inconsistencias en la versión de la alcaldesa. Entre ellas, que habría indicado la ruta para evitar cámaras de seguridad y que no se observaron actos de violencia durante el supuesto secuestro.

Nancy Nápoles Pacheco llegó a la presidencia municipal de Tenancingo postulada por Morena. Antes de ocupar el cargo, participó en actividades políticas y sociales dentro de la región sur del Estado de México.

Su caso ha generado amplia atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y al posible impacto en la administración municipal. La Fiscalía mexiquense solicitó una audiencia para el próximo 9 de julio.

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