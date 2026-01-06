Retienen a diputada mexicana en la frontera de EE.UU. con casi 40,000 dólares ocultos en su vehículo

La diputada local de Baja California, Alejandra María Ang Hernández, fue retenida en el puerto de entrada de la Garita de Calexico, California, en posesión de aproximadamente 40,000 dólares, los cuales estaban ocultos en dos espacios diferentes de su vehículo, según fuentes del gobierno estadounidense.

De acuerdo con medios locales como el semanario Zeta, la legisladora, quien también es presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, permaneció retenida por alrededor de 5 horas.

Además, al parecer también le habrían quitado la visa al no justificar el dinero en efectivo que trasladaba en una camioneta GMC Yukon, y el cual fue incautado por autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Horas después, la diputada del partido Morena emitió una declaración pública en la que reconoció los hechos y negó cualquier irregularidad en el origen del dinero.

“Previo al cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo, que se destinará para la compra de un vehículo. Dicha cantidad está por encima del umbral que en Estados Unidos debe declararse al ingresar o salir del país”, expresó, añadiendo que los recursos son de carácter personal y familiar.

“Quiero ser absolutamente clara: son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”, indicó.

De acuerdo con su versión, ninguno de sus documentos le fueron retirados ni revocados, y está cooperando plenamente con la entrega de toda la información requerida para cerrar dicho trámite.

Finalmente, la diputada agradeció a quienes han dado seguimiento al tema con responsabilidad y reiteró su compromiso de conducirse con legalidad, transparencia y apego a la ley en el ejercicio de su vida pública y privada.

De acuerdo con el semanario Zeta, ya son varios los políticos de Morena que han tenido problemas con autoridades federales estadounidenses, entre los que destacan el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López; Jaime Eduardo Cantón Rocha; Carlos Torres Torres; la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante; la diputada federal Araceli Antón Figueredo, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

