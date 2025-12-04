EE.UU., revoca visa de turista al alcalde mexicano del municipio de San Felipe, BC

El alcalde mexicano, del municipio de San Felipe, Baja California, José Luis Dagnino López, anunció en sus redes sociales que el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.), le revocó la visa de turista y que desconoce la causa o motivo.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Dagnino López, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), precisó que fue notificado de la revocación de la visa sin una “explicación o motivo” por parte de las autoridades estadounidenses.

“Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”, afirmó el presidente municipal sobre la revocación de este documento a casi medio centenar de políticos y funcionarios mexicanos por parte de la administración de Donald Trump.

En el estado mexicano de Baja California, el aviso público de la cancelación de visas comenzó el 10 de mayo con las casos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su entonces esposo Carlos Torres Torres.

También el esposo de la Presidenta Municipal de Mexicali, Luis Samuel Guerrero Delgado, mientras que Norma Alicia Bustamante, sólo la mantiene porque no se ha atrevido a cruzar, como declaró públicamente.

Y la diputada, así como exalcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, también le aplicaron la medida además de ser señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Por otro lado, en el mensaje Dagnino López reiteró su compromiso con “la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública”, por lo que explicó que se “encuentra realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de esta determinación” y “proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos”.

También aseguró que esta medida por parte del gobierno estadounidense no interferirá con sus responsabilidades ni actividades como alcalde de San Felipe.

“Continuaré trabajando con la misma dedicación, cercanía y convicción que siempre me ha caracterizado”, sentenció.

Sobre el caso, diversos medios mexicanos informaron que el gobierno estadounidense mantuvo retenido durante 12 horas a Dagnino López en la garita de Centro, California, por donde intentó ingresar a dicho país para asistir a un acto oficial, donde recibiría un donativo para el equipo del Departamento de Bomberos de su localidad.

La verificación y cancelación de visas por parte de EE.UU., parte de una política que busca identificar a personas que representen una amenaza de seguridad pública por tener vínculos con grupos del crimen organizado o autodenominados terroristas, así como también figuras que contradigan los intereses del país.

Sigue leyendo: