La tecnología móvil une a los latinos en su pasión por el fútbol y la intercomunicación

Para la comunidad latina, el deporte y el entretenimiento son más que un simple pasatiempo. Son una experiencia compartida que reúne a generaciones frente a una pantalla, en las gradas de un estadio o en conversaciones que cruzan ciudades y fronteras. Ya sea durante un partido de fútbol, una noche de boxeo o cualquier otro gran evento deportivo, mantenerse conectado se ha convertido en una parte fundamental de la experiencia familiar y social.

Es aquí donde la poderosa red 5G de T-Mobile se convierte en tu aliado para acercarte a las experiencias deportivas que más te importan.

Pasión y conexión sin límites en tu teléfono inteligente

Imagínate vivir la final del torneo de fútbol que más has esperado. Ya sea que te encuentres animando desde las gradas del estadio, disfrutando de la transmisión en la comodidad de tu hogar o participando en los chats familiares, estar conectado es vital. Hoy, los aficionados no solo observan lo que ocurre en la cancha o en el cuadrilátero. También participan en conversaciones en tiempo real, comparten reacciones instantáneas, envían mensajes a familiares y amigos y siguen cada jugada desde prácticamente cualquier lugar.

La red y la tecnología de T-Mobile te ayuda a mantenerte cerca de los deportes en vivo y los momentos de entretenimiento que no querrás perderte.

Para aquellos momentos en los que asistes a un partido de fútbol con mucha afluencia de público, T-Mobile recientemente anunció Dynamic CX, una nueva función de optimización de red impulsada por IA que permite a la red adaptarse casi en tiempo real, a medida que se modifica la demanda. Así podrás subir un video a redes sociales desde el estadio o pedir transporte después del partido.

Si prefieres ver a tu equipo favorito desde casa, T-Mobile te ayuda a mantenerte conectado con Internet 5G Residencial. Así podrás invitar a toda la familia con la confianza de que podrás ver cada gol o cada jugada. Por si fuera poco, con T-Mobile es posible elegir opciones flexibles de telefonía móvil e internet residencial diseñadas para satisfacer las necesidades de conectividad de todo el hogar que además ayudan a las familias a ahorrar. Además, cuando combinas cuatro líneas de Experience More con el Internet Residencial All-In 5G de T-Mobile, puedes ahorrar hasta $1,000 al año. Todo esto mientras continúas disfrutando de los beneficios exclusivos solo para clientes de T-Mobile.

Beneficios útiles y duraderos

La experiencia con T-Mobile también va más allá del juego. Desde el momento en que te conviertes en miembro de T-Mobile, puedes acceder a beneficios exclusivos, incluso acceso a diferentes opciones de streaming, como Apple TV por $3 al mes, y Netflix y Hulu gratis en ciertos planes. A esto se suma ofertas semanales a través de T-Mobile Tuesdays que ofrece descuentos en boletos de cine, recompensas de comida, regalos y mucho más.

Las opciones de comunicación de T-Mobile son ideales para disfrutar de partidos desde casa. Crédito: T-Mobile | Cortesía

Muchas familias Latinas a menudo viven, se comunican y celebran en tiempo real, incluso cuando los abuelos, primos o tíos están en otros países. T-Mobile hace esta conexión más fácil con llamadas y texto incluidos a lo largo de Estados Unidos, Mexico y Canada y sin cargos de roaming en 21 países de Latinoamérica en planes selectos. Incluso para los familiares que nos visitan de fuera del país, existe la opción de activar una eSIM prepagada para una configuración verdaderamente rápida.

¿Entonces qué esperas? Hacer el cambio es más fácil que nunca. T-Mobile ofrece un proceso simple que puede completarse en 15 minutos para toda la familia.

Desde los momentos más emocionantes de un partido hasta las conversaciones familiares que cruzan fronteras, la tecnología móvil se ha convertido en una parte esencial de la manera en que las personas viven el deporte y comparten experiencias. Con opciones de entretenimiento, conectividad internacional, beneficios integrados y acceso a la mejor red del país, T-Mobile te ayuda a disfrutar y compartir cada jugada con tus seres queridos.