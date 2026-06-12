La comunidad de Los Ángeles celebra la victoria de México en el Mundial 

El Tri lució superior en su primer partido frente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la comunidad latina de Los Ángeles festejó en grande en Casa México, en La Plaza de Cultura y Artes, donde se vivió una fiesta antes y después de la victoria de la selección mexicana.

Más de mil personas vestidas con sus camisetas de México llenaron la plaza localizada en el corazón de la ciudad de amor y pasión por el futbol desde muy temprano.

Una hora antes del silbatazo inicial ya se había formado una gran multitud frente a la pantalla gigante, donde esperaban con emoción la ceremonia de apertura. Al final, un mar verde, blanco y rojo se extendió por las calles durante el primer día del Mundial.

“¡Viva México! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”, gritaba el público a la espera de ver a su equipo ganar.

“Es mi primer juego celebrando así, me dije: ‘Tengo que vivir esta experiencia de estar aquí afuera porque se siente el ambiente, se siente el amor por México, es imposible de describir’”, dijo Carlos Tiburcio, quien asistió al evento con tres amigos.

Los aficionados empezaron a bailar y a echar porras al ver cómo la celebración comenzó con las actuaciones de Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, J Balvin y, para cerrar, Shakira junto a Burna Boy interpretando el tema oficial del Mundial 2026.

Después vino el himno nacional, que siempre conmueve a todos los mexicanos, sobre todo a aquellos que viven en Estados Unidos.

Así viven los mexicanos el Mundial en Los Ángeles:

Crédito: Janette Villafana

Crédito: Janette Villafana

Crédito: Janette Villafana

Crédito: Janette Villafana

Para muchos de los presentes, quienes eran mexicanos o se identificaban como latinos, la reunión para ver el partido del jueves fue más que un juego, pues expresaron que simplemente estaban felices de poder reunirse como comunidad.

“Necesitábamos esta victoria, después de todo lo que le ha pasado a la comunidad mexicana durante el último año aquí en la ciudad”, dijo Hailey, quien prefirió no revelar su apellido. Comentó que normalmente ve los partidos desde la comodidad de su casa, pero que este año tuvo que salir.

“Si no hubiera venido, me hubiera perdido de todo esto; es maravilloso ver a miles de personas reunidas en un mismo lugar; ver a la gente animarse, reír y disfrutar, aunque sea por unas horas, ha sido fantástico”.

Elivera Sondo viajó desde Phoenix, Arizona, a Los Ángeles para vivir el momento en una de las poblaciones de mexicanos más grandes.

“Cuando quiero sentirme en comunidad o cerca de México, vengo a Los Ángeles y, en este partido y en los que vienen, estaré aquí”, dijo Sondo, señalando a la multitud que celebraba con abrazos y cantos tras el primer gol de México, anotado por Julián Quiñones. “El simple hecho de estar aquí, en la comunidad, viendo el Mundial y de poder estar rodeada de gente a la que le apasiona este deporte es la razón por la que vine aquí. Es decir, ¿cómo no te va a encantar esto?”.

“Aquí en Los Ángeles es como la segunda casa de México, y creo que este evento, este partido, es el mejor momento para estar juntos, como comunidad, vivir juntos esa pasión del deporte”, agregó Saúl Mendieta, otra persona que asistió al evento.

Las personas que asistieron al evento de Casa México vivieron una experiencia completa en la que pudieron saborear la victoria y la comida tradicional. Más allá de las delicias e instalaciones en la plaza, hubo mucha celebración, tanto por México como por la oportunidad de ver juegos que solo se disputan cada cuatro años.

Crédito: Janette Villafana

Pepe el perico más famoso de Los Ángeles, con el Dr. Simi: dos iconos encontrados. Crédito: Janette Villafana

Carlos Tiburcio, quien asistió al evento con sus tres amigos y familia. Crédito: Janette Villafana

Miriam Cruz y su hija disfrutaban del partido bajo un árbol donde encontraban un poco de refugio del sol caluroso. Crédito: Janette Villafana

Ana Luziani Cervantes en medio de la multitud en LA Plaza de Cultura y Artes. Crédito: Janette Villafana

Hasta las mascotas festejaron

Entre la multitud había hasta mascotas, como el perico más famoso de Los Ángeles, Pepe Herman, quien estuvo tomándose fotos con fanáticos antes del partido.

También hubo bailes y música tradicional del estado de Oaxaca, del grupo Maqueos Music, un conjunto de jóvenes oaxaqueños de segunda generación que interpretaba música tradicional en el calor del sur de California.

Ana Luziani Cervantes, quien dice que viene de una familia descrita por ella misma como “frenchicana”, una familia de franceses mexicanos, dijo que llevó a sus hijos al evento para que pudieran conocer el amor que hay por el deporte de parte de los fanáticos mexicanos.

“Siempre estamos inculcando a mis hijos el amor por México porque es importante que ellos vean y sientan lo bonito que es tener sangre mexicana”, dijo Luziani.

Al final, México venció a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y comenzó el Mundial 2026 con una victoria histórica que puso fin a una larga sequía en los partidos inaugurales de la Copa del Mundo.

Ariana Olmedo y su novio, Joey Hood, estudiantes de UCLA, estaban listos con sus camisetas de México y emocionados por poder asistir al evento y celebrar.

“¡Este año vamos a ganar!”, exclamó emocionada Ariana. “Es una sensación increíble, y estamos aquí para quedarnos. Nosotros no nos vamos a ir de aquí y, sinceramente, ha sido hermoso ver a nuestra comunidad unida de esta manera”.