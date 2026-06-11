Casa México Los Ángeles abre las puertas para los aficionados del futbol

A partir de este jueves, LA Plaza de Cultura y Artes, el centro cultural de Los Ángeles dedicado a la cultura latina, será la sede oficial de la representación del Gobierno de México en Los Ángeles durante la Copa Mundial de futbol.

Casa México Los Ángeles 2026 ofrecerá a los angelinos un programa público dinámico y gratuito que incluirá proyecciones en directo de los partidos, música, gastronomía, exposiciones de arte y mucho más.

La tarde del miércoles, a un día del debut de México frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, la plaza ya estaba siendo transformada para recibir a todos los aficionados del futbol durante el evento deportivo más importante del mundo.

“Casa México Los Ángeles 2026 será un espacio de encuentro para celebrar con orgullo nuestras raíces, apoyar a la selección nacional mexicana y compartir la riqueza cultural de nuestro país con todas las comunidades del sur de California”, afirmó el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez. “Queremos que cada visitante se sienta como en casa y viva una verdadera celebración de la unidad”.

Se espera recibir a más de 3,000 visitantes, y la principal atracción de Casa México serán las fiestas para ver en vivo los tres partidos confirmados de la selección mexicana: contra Sudáfrica el 11 de junio, contra Corea del Sur el 18 de junio y el 24 de junio contra Chequia.

Además, durante todo el torneo también se realizarán otras eventos para ver partidos, especialmente de las selecciones latinoamericanas.

También habrá eventos para toda la familia y enfocados en la comunidad, como noches de salsa, proyecciones de películas y un festival comunitario, entre otros que se anunciarán próximamente.

Casa México Los Ángeles 2026, concebida como un espacio seguro, familiar y acogedor para todas las edades, se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, ofrecerá entrada gratuita a todas las actividades y tendrá lugar en una ubicación céntrica y de fácil acceso. LA Plaza de Cultura y Artes, ubicada a solo unos pasos de Union Station, en el corazón del centro de Los Ángeles, en el área de El Pueblo, servirá como un espacio de reunión no solo para las comunidades latinas, sino también para todos los angelinos y visitantes que deseen experimentar el espíritu de la Copa del Mundo a través de la cultura y la comunidad.

“Tejiendo Redes: Uniendo Comunidades a través del Arte y el Fútbol” por la artista Betsabeé Romero. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

De acuerdo con el consulado, los eventos van más allá del partido, ya que es un intento de brindarle a la comunidad un espacio en donde pueden celebrar y unirse después del año tan difícil que han tenido por las redadas de ICE.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Casa México Los Ángeles 2026 a LA Plaza de Cultura y Artes en un momento en el que nuestra comunidad necesita más que nunca espacios de alegría, pertenencia y orgullo cultural”, afirmó Leticia Rhi Buckley, directora ejecutiva de LA Plaza de Cultura y Artes, el mes pasado. “El fútbol es un lenguaje universal que une a las personas más allá de las fronteras y las generaciones, y esta colaboración refleja ese espíritu. LA Plaza se encuentra en el corazón de la historia cultural de nuestra ciudad, lo que la convierte en un lugar idóneo para un momento que nos une tanto en nuestro patrimonio como en nuestra esperanza”.

El jugador número 12

Parte de las instalaciones que podrán visitar incluye “Tejiendo Redes: Uniendo Comunidades a través del Arte y el Futbol”, por la artista Betsabeé Romero.

El proyecto entrelaza futbol, migración y tejido social en un homenaje al jugador número doce. También reconoce a las comunidades migrantes que transformaron el futbol al integrarlo a nuevas lenguas, afectos y memorias, hasta hacerlo parte del paisaje cultural de Estados Unidos y Canadá. En el contexto de la Copa Mundial de 2026, el deporte se entiende como un territorio compartido de identidad, pertenencia y movimiento.

Veinte porterías reúnen rejillas inspiradas en jugadores de pelota mesoamericanos antiguos y contemporáneos, entrelazadas con redes tejidas por comunidades migrantes y artistas entre la Ciudad de México y Canadá. Cada portería es un punto de encuentro donde convergen memorias, territorios y los vínculos que estas redes han tejido.

“Goles de Pintura” por Jazzamoart, originario de Guanajuato, México Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Otra exhibición será “Goles de Pintura” por Jazzamoart, originario de Guanajuato, México, quien ha desarrollado una trayectoria artística marcada por una pintura gestual, enérgica y colorida, en la que el ritmo, el movimiento y la emoción ocupan un lugar central. En Goles de Pintura, el artista explora el vínculo entre el fútbol y el arte como expresiones colectivas de pasión, identidad y encuentro humano. Desde 1986, Jazzamoart ha incorporado el universo futbolístico en distintas exposiciones presentadas en museos y galerías, construyendo un lenguaje visual en el que el balón, el juego y la energía de la cancha se transforman en elementos pictóricos llenos de dinamismo y vitalidad.

Para asistir al evento comunitario, tendrán que reservar su lugar en Casa México 2026, ya que el espacio es limitado. La plaza también le recuerda al público que no se permiten bebidas alcohólicas, sillas ni alimentos, y que solo podrá llevar bolsillos pequeños para garantizar su entrada.

“Vivir la experiencia del mundial en Los Ángeles viendo al Tri es única, y uno no necesita poder pagar boletos, porque lo más especial es ir a estos eventos comunitarios y celebrar con otros el partido”, dijo Gutiérrez. “Es donde convivimos no solo con otros mexicanos, pero con personas que van a otros equipos, y juntos vivimos en grande la emoción de ver a nuestros equipos competir”.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Fiesta para ver el partido en directo en Casa México: México vs. Sudáfrica

Jueves, 11 de junio | 9 am- 4 p.m. | Entrada gratuita con reserva previa | Para todas las edades

Retransmisión del partido en pantalla gigante, actividades de entretenimiento y comida a la venta.

LA Plaza de Cultura y Artes | 501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

Fiesta para ver el partido en vivo en Casa México: México vs. Corea del Sur

Jueves, 18 de junio | 4-9 p. m. | Gratis con confirmación de asistencia | Todas las edades

Transmisión del partido en pantalla gigante, entretenimiento y comida disponible para comprar.

LA Plaza de Cultura y Artes | 501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

Fiesta para ver el partido en vivo en Casa México: México vs. República Checa

Miércoles, 24 de junio | 4- 9 p. m. | Gratis con confirmación de asistencia | Todas las edades

Transmisión del partido en pantalla gigante, entretenimiento y comida disponible para comprar.

LA Plaza de Cultura y Artes | 501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

Casa México: Festival familiar

Domingo, 28 de junio | 11–4 p.m. | Gratis con reserva previa | Todas las edades

Entretenimiento, talleres, actividades culturales y comida disponible para comprar.

LA Plaza de Cultura y Artes | 501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

Casa México: Festival familiar

Sábado, 11 de julio | 11 a. m. – 4 p. m. | Entrada gratuita con reserva previa | Para todas las edades

Mariachi Los Álanos de la Escuela Secundaria Garfield, Mariachi Olímpico de la Escuela Secundaria Roosevelt,

Mariachi de la Escuela Secundaria Palmdale Charter Academy, talleres y comida a la venta.

LA Plaza de Cultura y Artes | 501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

Para más información sobre los eventos visite lapca.org