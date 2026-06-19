¡Películas para ver con papá si no quieres salir de casa!

En Estados Unidos, el tercer domingo de junio está dedicado a honrar a los padres, y este 2026 la fecha cae el 21 de junio. Más allá de los regalos materiales, a veces el mejor obsequio es compartir tiempo de calidad juntos.

Por eso, en La Opinión de Los Ángeles armamos una lista de títulos que puedes ver con tu papá o con esa figura paterna tan especial. Aquí van nuestras recomendaciones:

Dune

Si tu padre es amante de la ciencia ficción, difícilmente encuentres una opción mejor que “Dune”. La cinta pone el foco en la figura de Leto Atreides, un padre que lo sacrifica todo por su familia y su legado. Además, es una excelente oportunidad para ponerse al día, ya que la próxima entrega llegará a los cines en noviembre.

Dónde verla: En Max.

Fatherhood

Para quienes buscan una historia más emotiva, “Fatherhood” es la elección ideal. Narra la vida de un padre soltero que intenta criar a su hija pequeña tras la repentina muerte de su esposa. Kevin Hart encabeza el reparto con una actuación que combina humor y sensibilidad.

Dónde verla: En Netflix.

The Shining

¿A tu papá le apasiona el terror? Nada mejor que “The Shining”, el clásico inmortal basado en la novela de Stephen King y dirigido por Stanley Kubrick. Una experiencia cinematográfica que atrapa de principio a fin.

Dónde verla: En Max.

The Adam Project

En “The Adam Project” encontrarán viajes en el tiempo, acción trepidante y, sobre todo, una emotiva relación entre un padre y su hijo. Ryan Reynolds da vida a Adam, un piloto de combate que regresa al año 2022 para intentar salvar el futuro, pero que termina reconciliándose con su propio pasado familiar.

Dónde verla: En Netflix.

The Incredibles

Si prefieren una animación que emocione a grandes y chicos, “The Incredibles” (2004) es una apuesta segura. Este clásico de Pixar retrata con ingenio y corazón la vida de una familia de superhéroes, donde el padre lucha por proteger a los suyos mientras lidia con los desafíos de la vida cotidiana. Perfecta para todas las edades.

Dónde verla: En Disney+.

Mulan

Los clásicos de Disney nunca fallan, y la adaptación animada de “Mulan” es una joya imperdible. La heroína china se disfraza de hombre para ocupar el lugar de su anciano padre en el ejército, en una historia llena de valentía y honor. ¿Por qué es ideal para ver con papá? Porque abundan las batallas épicas, los duelos de espadas y un mensaje familiar muy potente.

Dónde verla: En Disney+.

Operation Mincemeat

Si tu padre es un apasionado de la historia de la Segunda Guerra Mundial o de las tramas de espionaje, no puedes dejar de recomendarle “Operation Mincemeat”. Basada en hechos reales, relata el ingenioso plan de la inteligencia británica para engañar a Hitler, con Colin Firth como protagonista.

Dónde verla: En Netflix.

Father of the Bride

Para el Día del Padre, tienes tres versiones fantásticas de un mismo tema: un padre que se siente incómodo y abrumado al tener que ayudar a planificar la boda de su hija. Puedes optar por la versión clásica con Spencer Tracy y Elizabeth Taylor (si tu papá es muy tradicional), el remake de los 90 protagonizado por Steve Martin (con un joven Kieran Culkin como el hermano que ayuda con los coches), o la actualización de 2022 con Andy García y Gloria Estefan.

Dónde verla: En Netflix.

My Octopus Teacher

Este fascinante documental, ganador del Oscar a Mejor Documental, sigue la relación que un cineasta establece con un pulpo en un bosque de algas submarinas. Lo más conmovedor es cómo esa experiencia transforma también su vínculo con su propio hijo. Una historia sorprendente y llena de ternura.

Dónde verla: En Netflix.

World’s Greatest Dad

El inolvidable Robin Williams protagoniza esta comedia negra que no deja indiferente. Su personaje es un padre que, tras la trágica muerte de su hijo, decide reescribir (literalmente) las circunstancias del suceso, desatando una cadena de consecuencias inesperadas. Una película para papás con sentido del humor ácido.

Dónde verla: En Peacock.

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