Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 19 al 21 de junio

La quinta entrega de una de las franquicias más importantes de Pixar, que hace reflexionar sobre nuestra adicción a los dispositivos digitales, en niños… y en adultos: “Toy Story 5”. La nueva y oscura interpretación del mito de Robin Hood, protagonizada por Hugh Jackman y dirigida por Michael Sarnoski: “The Death of Robin Hood”. La película en la que un paraíso exclusivo, reservado para familias adineradas, se convierte en una prisión de lujo con oscuros secretos: “Oasis”. Y la serie de Netflix que ofrece un acceso sin precedentes al detrás de cámaras de la Super Copa Pioneer, el torneo amateur de fútbol más grande y prestigioso de São Paulo: “The Root of the Game”.

Toy Story 5

El estreno de una película de Pixar siempre es noticia. Pero mucho más si se trata de una nueva entrega de su franquicia más importante, la que colocó el estudio de animación ahora propiedad de Disney en el mapa: Toy Story. Siete años después de la última entrega llega ahora a los cines esta “Toy Story 5” con la mayoría de personajes ya conocidos pero con algunas novedades importantes. La cowgirl Jessie (voz de Joan Cusack) gana protagonismo incluso por encima de Woody (Tom Hanks) y Buzz Lightyear (Tim Allen). Tenemos nuevos juguetes, como la tableta digital Lilypad (Greta Lee), Smarty Pants (Conan O’Brien) y el cameo de Bad Bunny en el papel de Pizza with Sunglasses. Y varios animales tienen un papel relevante, algo que no se veía en anteriores films. Pero lo más interesante es la temática, que no puede ser más relevante: los niños han dejado de jugar con sus juguetes porque se pasan el día pegados a las pantallas. “Toy Story 5” es tan divertida como las entregas anteriores, pero además nos hace reflexionar sobre nuestra adicción a los dispositivos digitales, en niños… y en adultos.

The Death of Robin Hood

“The Death of Robin Hood”. Crédito: A24 | AP

Lidiando con los fantasmas de su pasado tras una vida marcada por el crimen y el asesinato, Robin Hood (Hugh Jackman) queda gravemente herido después de una batalla que creía sería la última. En manos de una mujer misteriosa, se le ofrece una oportunidad de redención. Nueva y oscura interpretación del mito de Robin Hood, que aquí para nada es un héroe. Dirigida por Michael Sarnoski, el elenco cuenta también con Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett y Noah Jupe. Estreno en cines.

Oasis

“Oasis”. Crédito: Manuel Fernández Valdés, Netflix | Cortesía

El resort “Infinity” es un paraíso exclusivo reservado para familias adineradas. Pero cuando Celia, la hija del director, desaparece misteriosamente una noche, las autoridades decretan un cierre de emergencia. Nadie puede entrar ni salir del recinto, convirtiendo el idílico complejo en una prisión de lujo. Lo que comienza como una investigación policial rápidamente destapa secretos oscuros. De pronto, todos los presentes se convierten en sospechosos. Ya disponible en Netflix.

The Root of the Game

“The Root of the Game” Crédito: Netflix | Cortesía

Desde los cinco títulos mundiales de Brasil hasta algunas leyendas del fútbol de ese país como Cafú, el fútbol de barrio -de várzea– está en la raíz de todo. Ambientada en la Super Copa Pioneer, el torneo amateur de fútbol más grande y prestigioso de São Paulo, esta serie de Netflix ofrece un acceso sin precedentes al detrás de cámaras de la competición, siguiendo a jugadores y entrenadores en su lucha por conquistar el soñado título de várzea y la oportunidad de cambiar sus vidas para siempre.

Sugar S2

La segunda temporada de la serie negra sobre un detective privado en Los Ángeles interpretado por Colin Farrell se estrena hoy en Apple TV.

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