Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 29 al 31 de mayo

El drama bélico protagonizado por Brendan Fraser y Andrew Scott que se desarrolla en las tensas 72 horas previas al Día-D de la II Guerra Mundial: “Pressure”. La serie del universo de Spider-Man en la que un investigador privado se enfrenta a una tragedia personal que lo obliga a reencontrarse con su pasado, cuando era el único superhéroe de la ciudad: “Spider-Noir”. La producción de Netflix que recrea la preparación y los partidos en el mundial de México del equipo brasileño liderado por Pelé y presionado por el duro régimen militar que gobernaba su país en aquel momento: “Brazil ’70”. Y la serie documental en la que el deportista español Rafael Nadal comparte los momentos más difíciles de su regreso a las pistas tras su diagnóstico de Müller-Weiss, una rara patología degenerativa en el pie: “Rafa”.

Pressure

Un drama bélico llega este viernes a la gran pantalla. En las tensas 72 horas previas al Día-D de la II Guerra Mundial, y con el destino del mundo libre pendiendo de un hilo, el general de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower (interpretado por Brendan Fraser) y el meteorólogo escocés, capitán de la Royal Air Force británica, James Stagg (Andrew Scott) enfrentan una decisión imposible: lanzar en la costa francesa de Normandía la invasión marítima más grande y peligrosa de la historia en medio de dos posibles tormentas que podrían imposibilitar el desembarco o arriesgarse a que el enemigo se prepare y perder la guerra por completo. Dirigida por el australiano Anthony Maras (“Hotel Mumbai”), el elenco cuenta también con Kerry Condon, Chris Messina y Damian Lewis. Mejor filmada que escrita, no está a la altura de clásicos recientes como “All Quiet on the Western Front” o “Dunkirk”.

Spider-Noir

Nicolas Cage protagoniza “Spider-Noir”. Crédito: Amazon MGM | Cortesía

El universo de Spider-Man lanza nueva serie, aunque no está relacionada con ninguna de las películas del hombre-araña. Ben Reilly (Nicolas Cage) es un investigador privado desencantado en la Nueva York de la década de 1930. Después de una tragedia personal, se verá obligado a reencontrarse con su pasado, cuando era el único superhéroe de la ciudad. Esta serie de 8 episodios que acaba de estrenar Prime Video se puede ver en blanco y negro o en color, a elección del usuario en la plataforma de Amazon.

Brazil ’70

Lucas Agrícola como Pelé, Gui Ferraz como Jairzinho en “Brasil ’70”. Crédito: Alexandre Schneider | Netflix

En 1970, la selección de Brasil se convirtió en la primera de la historia en conquistar tres Copas del Mundo, desplegando un fútbol que maravilló a los aficionados de todo el planeta, que por primera vez veían fútbol en televisión a todo color. Esta serie de Netflix recrea la preparación y los partidos en el mundial de México de aquel equipo liderado por Pelé y presionado por el duro régimen militar que gobernaba Brasil en aquel momento.

Rafa

“Rafa”, serie documental disponible en Netflix. Crédito: Cortesía

Aún adolescente y arrancando como profesional, Rafael Nadal fue diagnosticado con la enfermedad de Müller-Weiss, una rara patología degenerativa en el pie. El dolor era tal que tuvo que dejar de jugar al tenis durante unos meses en los que temió por su carrera. Cómo logró volver a las pistas, aunque siempre con dolor, es parte de las confesiones que el deportista español más laureado de la historia comparte en la serie documental “Rafa” que ya está disponible en Netflix.

Bring Me the Beauties: A Model Cult

Con 16 años, Hoyt Richards conoció en una playa de Nantucket a un socialité de Manhattan que lo convertiría en el primer super modelo masculino de los años 80. Documental de tres partes que estrena HBO el lunes 1 de junio.

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