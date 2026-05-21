Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 22 al 24 de mayo

La cinta que lleva al personaje de Pedro Pascal y al adorable Grogu a la gran pantalla en el periodo inmediatamente posterior a “Return of the Jedi”, el tercer film de la trilogía original de George Lucas: “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”. El filme protagonizado por Keke Palmer, Naomi Ackie, Taylour Paige, Poppy Liu y Eiza González en el que un grupo de ladronas profesionales pone en la mira a una despiadada magnate de la moda: “I Love Boosters”. La película en la que John Krasinski retoma el personaje ‘Jack Ryan’ en una película donde este se ve obligado a regresar al mundo del espionaje cuando una misión internacional se desmorona: “Jack Ryan: Ghost War”. Y la cinta de terror en la que una joven pareja, la cual presencia un espeluznante accidente en la carretera, se ve atormentada por una presencia demoníaca: “Passenger”.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Tras el éxito de la serie “The Mandalorian”, los ejecutivos de Lucasfilm responsables del universo de Star Wars no iban a desaprovechar la oportunidad de llevar al personaje de Pedro Pascal y al adorable Grogu a la gran pantalla. La historia nos sitúa en el periodo inmediatamente posterior a “Return of the Jedi”, el tercer film de la trilogía original de George Lucas. La curiosa pareja emprende ahora una nueva aventura cuando el malvado Imperio ha caído, pero los señores de la guerra permanecen dispersos por toda la galaxia. Mientras la naciente Nueva República trabaja para proteger todo aquello por lo que luchó la Rebelión, recurren a la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin -ahora más selectivo con los trabajos que acepta- y su joven aprendiz Grogu, que continúa su entrenamiento. Dirigida por Jon Favreau, “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” también cuenta con la participación de Sigourney Weaver. Esta película se ha filmado para IMAX, así que traten de verla en ese formato o en la pantallas más grande que encuentren.

I Love Boosters

“I Love Boosters”. Crédito: Neon | Cortesía

Un “booster” es alguien que roba algo en una tienda y lo vende a un precio reducido. En Oakland, un grupo de estos ladrones profesionales pone en la mira a una despiadada magnate de la moda (Demi Moore). Es como hacer servicio comunitario en una ciudad empobrecida. Escrita y dirigida por el rapero Boots Riley (“Sorry to Bother You”), el elenco coral también incluye a Keke Palmer, Naomi Ackie, Taylour Paige, Poppy Liu, Eiza González y LaKeith Stanfield. Estreno en cines.

Jack Ryan: Ghost War

Emma Marlowe (Sienna Miller), James Greer (Wendell Pierce) y Jack Ryan (John Krasinski) en la cinta “Jack Ryan: Ghost War”. Crédito: Amazon MGM Studios | Cortesía

El agente de la CIA Jack Ryan (John Krasinski retoma el personaje que ya interpretara en la serie y ahora lo lleva a una película) se ve obligado a regresar al mundo del espionaje cuando una misión internacional se desmorona, obligándolo a enfrentarse a una unidad rebelde de operaciones clandestinas. Ryan se reúne con el curtido Mike November (Michael Kelly) y el exjefe de la CIA James Greer (Wendell Pierce), ayudados por la brillante oficial del MI6 Emma Marlowe (Sienna Miller). Disponible en Prime Video.

Passenger

“Passenger” llegará a las pantallas del cine. Crédito: Paramount Pictures | Cortesía

Cada año, 130 millones de personas emprenden viajes por carretera en Estados Unidos. 15,400 nunca vuelven. Después de que una joven pareja presencia un espeluznante accidente en la carretera, pronto descubren que no abandonaron solos la escena del choque. Una presencia demoníaca llamada el Pasajero, que no se detendrá hasta reclamarles a ambos, convierte su vida de aventura en una furgoneta en una auténtica pesadilla. Estreno en cines.

James

James Rodríguez, el 10 de Colombia, comparte revelaciones exclusivas sobre su ascenso a la fama, las dificultades y las esperanzas que tiene para su selección en este documental de Netflix.

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