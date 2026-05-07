Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 8 al 10 de mayo

La comedia de misterio protagonizada por Hugh Jackman en la que los personajes principales son un grupo de divertidas ovejas: “The Sheep Detectives”. La cinta ambientada en la Lima de los 60 e inspirada en la abuela del director Ricardo de Montreuil, que narra la transformación social a través de los orígenes de la identidad culinaria moderna del Perú: “Mistura”. La serie que sigue la historia de “Etta Tiger Jonze”, una joven que emprende un peligroso viaje por el submundo de Miami cuando el negocio familiar de narcotráfico se derrumba por una tragedia: “M.I.A”. Y la segunda temporada de la serie en la que Stanley Tucci visita nuevas regiones para descubrir los numerosos tesoros culinarios que suelen pasar desapercibidos para los turistas: “Tucci in Italy”.

The Sheep Detectives

El estreno en cines más interesante de la semana es esta comedia de misterio para toda la familia en la que los personajes principales son un grupo de divertidas ovejas. George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche les lee novelas de detectives a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entender ni una palabra. Pero cuando un incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que saben lo suficiente para poder convertirse en detectives y descifrar el misterio por sí mismas. Mientras siguen pistas e investigan a los humanos sospechosos, estos animales nos demuestran que pueden ser brillantes resolviendo crímenes. Además de Jackman, el elenco incluye caras -y voces conocidas como las de Emma Thompson, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart y Rhys Darby. Del director de “Minions” y “Despicable Me 3”, Kyle Balda.

Mistura

“Mistura”. Crédito: Nicolás Wong, Mistura | Cortesía

Ambientada en la Lima de los 60 e inspirada en la abuela del director Ricardo de Montreuil, “Mistura” narra la transformación social a través de los orígenes de la identidad culinaria moderna del Perú. Bárbara Mori interpreta a una mujer que se ve aislada de la alta sociedad por la traición de su esposo. Pero al acercarse a comunidades marginadas a través de su pasión por la cocina, desafiará las normas y redefinirá su vida. Con Christian Meier y el músico afroperuano César “Pudy” Ballumbrosio. En cines.

M.I.A.

Shannon Gisela como “Etta” en “M.I.A.” Crédito: Peacock | Cortesía

Desde los Cayos de Florida, Etta Tiger Jonze (Shannon Gisela) sueña con una vida más activa y glamurosa en Miami. Pero cuando el negocio familiar de narcotráfico se derrumba por una tragedia, Etta emprende un peligroso viaje por el submundo de Miami iluminado por luces de neón. Con un elenco mayoritariamente latinos que también incluye a Danay García, Alberto Guerra, Gerardo Celasco y Marta Milans, “M.I.A.” es una serie de 9 episodios de 60 minutos que ya está disponible en Peacock.

Tucci in Italy

Stanley disfruta del arte culinario de la pintoresca región de la Toscana. Crédito: Matt Holyoak, National Geographic | Cortesía

Stanley Tucci cree que la mejor manera de entender lo que hace único a un país es a través de su comida. Y en ningún lugar esto es más cierto que en Italia. El actor regresa con una segunda temporada de su serie en la que visita cinco nuevas regiones -Campania, Sicilia, Cerdeña, Véneto y Las Marcas- con numerosos tesoros culinarios que suelen pasar desapercibidos para los turistas. Si te interesa conocer el origen del tiramisú, busca los episodios a partir del 12 de mayo en Disney+ y Hulu.

Mortal Kombat II

Johnny Cage se une a otros luchadores en la batalla definitiva, sin reglas ni límites, para derrotar al poderoso tirano Shao Kahn en la secuela del film basado en el popular videojuego. En cines.

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