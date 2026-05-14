Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 15 al 17 de mayo

La cinta de drama político de alta tensión dirigida por el francés Olivier Assayas y basada en la novela del autor italo-suizo Giuliano da Empoli: “The Wizard of the Kremlin”. La película en la que un equipo encubierto de agentes de élite es enviado a recuperar una cifra millonaria en lo que para cualquiera sería una misión suicida: “In The Grey”. El filme de horror que cuenta la historia de “Bear”, un joven que pronto se da cuenta de que algunos deseos tienen un precio muy alto, oscuro y siniestro: “Obsession”. Y la segunda temporada de la serie “spin-off” del universo de “La Casa de Papel”, centrada en el brillante Berlín (Pedro Alonso): “Berlín y la Dama del Armiño”.

The Wizard of the Kremlin

El estreno más interesante en cines esta semana es una ficción política basada en personajes reales. En el caos de la Rusia posterior a la Unión Soviética, el oficial de la KGB en ascenso Vladimir Putin (Jude Law) une fuerzas con el maestro de la manipulación Vadim Baranov (Paul Dano), considerado un Rasputin moderno. Ambos se confabulan para transformar la vida detrás del Telón de Acero, utilizando la violencia y el engaño para cambiar el mundo para siempre. El reinado del caos de Putin y Baranov comienza con mentiras y corrupción, pero rápidamente escala hacia asesinatos, tiranía y, finalmente, una guerra total. Dirigida por el francés Olivier Assayas, que también escribe el guion junto a Emmanuel Carrère a partir de la novela de 2023 “Le Mage du Kremlin” del autor italo-suizo Giuliano da Empoli. El elenco se completa con Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen y Jeffrey Wright. Dos horas y cuarto de drama político de alta tensión con actuaciones sensacionales de sus protagonistas.

In The Grey

Eiza González en “In The Grey”. Crédito: Black Bear | Cortesía

Un equipo encubierto de agentes de élite viven en las sombras del mundo, tan cómodos manejando poder e influencia como armas automáticas y explosivos de alto poder. Cuando un déspota roba una fortuna de mil millones de dólares, el equipo es enviado a recuperar el dinero en lo que para cualquiera sería una misión suicida. Escrita y dirigida por Guy Ritchie, el elenco de lujo cuenta con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza González, Rosamund Pike y Carlos Bardem, entre otros. Estreno en cines.

Obsession

“Obsession”. Crédito: Focus Features | Cortesía

Bear (Michael Johnston) trabaja en una tienda de música y no se atreve a pedirle una cita a Nikki (Inde Navarrette), la compañera de trabajo que le gusta. En cambio, pide un deseo rompiendo un “One Wish Willow” y obtiene exactamente lo que quería: que ella se enamore locamente de él por encima de todo. Pronto se da cuenta de que algunos deseos tienen un precio muy alto, oscuro y siniestro… Humor negro, suspenso y horror sobrenatural para este film que llega ahora a los cines.

Berlín y la Dama del Armiño

Joel Sánchez como “Bruce”, Pedro Alonso como “Berlín”, Tristán Ulloa como “Damián”, Michelle Jenner como “Keila”, Julio Peña como “Roi” en “Berlín y la Dama del Armiño”. Crédito: Netflix | Cortesía

El éxito de “La Casa de Papel” sigue alimentando spin-offs como esta segunda temporada centrada en el brillante Berlín (Pedro Alonso), quien junto a Damián (Tristán Ulloa) reúnen a la banda, esta vez en Sevilla, para llevar a cabo un gran golpe: fingir el robo del cuadro La dama del armiño. ¿Por qué fingir? Porque su verdadero objetivo es el duque de Málaga y su esposa, una pareja que cree poder chantajear a Berlín… y en cambio lograrán despertar su lado más oscuro. Ocho episodios ya disponibles en Netflix.

Dutton Ranch

Los fans de “Yellowstone” tienen una cita en Paramount+ con este spinoff en el que Cole Hauser y Kelly Reilly vuelven en los papeles de Rip Wheeler y Beth Dutton, pero esta vez cambian Montana por un rancho en el sur de Texas.

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