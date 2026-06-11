Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 12 al 14 de junio

La cinta de Steven Spielberg que sitúa a la audiencia en vísperas de un evento global sin precedentes: seres de otras galaxias caminan y viven vidas perfectamente normales ocultos en la Tierra: “Disclosure Day”. El filme en el que Wang Wei (Xie Miao) emprende una violenta búsqueda para encontrar a su hija, quien es secuestrada por una red criminal: “The Furious”. La película animada que nos lleva al México de siglo XIX, en el que vive Frankelda, una escritora talentosa cuyas oscuras historias son despreciadas, pero ella se niega a rendirse: “I am Frankelda”. Y el documental de Netflix que deja al descubierto la verdad detrás de un crimen inimaginable que involucra a una joven adinerada embarazada: “Maternal Instinct”.

Disclosure Day

¿Qué pasaría si el mundo descubriera que no estamos solos? Steven Spielberg vuelve a su tema favorito, los extraterrestres, con esta película que nos sitúa en vísperas de un evento global sin precedentes: todo apunta a que seres de otras galaxias caminan y viven vidas perfectamente normales ocultos en la Tierra. La inminente “revelación” de esta verdad amenaza con cambiar para siempre la vida de ocho mil millones de personas y su comprensión del universo, transformando un fenómeno aterrador en un profundo dilema humano. El film presenta un elenco coral de personajes que se ve envuelto en esta conspiración o que busca desesperadamente que la verdad salga a la luz. Emily Blunt interpreta a una presentadora del clima que experimenta sucesos extraños durante una transmisión en vivo. Josh O’Connor, Eve Henson, Colin Firth y Colman Domingo completan el elenco. Estreno en cines.

The Furious

“The Furious”. Crédito: Lionsgate | Cortesía

Después de que la hija de Wang Wei (Xie Miao) es secuestrada por una red criminal y no recibe ayuda de una policía corrupta, Wei emprende una violenta búsqueda para encontrarla por su cuenta. Su único aliado es Navin (Joe Taslim), un periodista implacable cuya esposa ha desaparecido misteriosamente. Impulsados por un feroz deseo de venganza, este inesperado dúo lucha sin piedad contra los secuestradores en un explosivo enfrentamiento de artes marciales.

I am Frankelda

“I am Frankelda”. Crédito: Netflix | Cortesía

Los hermanos Arturo y Roy Ambriz -alumnos aventajados de Guillermo del Toro- nos llevan al México de siglo XIX en el que vive Frankelda, una escritora talentosa cuyas oscuras historias son despreciadas. Obligada a reprimir su voz, se niega a rendirse, incluso cuando muchos intentan silenciarla. Pero cuando es arrastrada a su propio subconsciente, sus personajes cobran vida, como el príncipe Herneval, atrapado entre los sueños y las pesadillas. Estreno en Netflix.

Maternal Instinct

“Maternal Instinct”. Crédito: Netflix | Cortesía

En un pequeño pueblo del este de Texas, una joven de una familia adinerada se enamora de un cazador de jabalíes de la zona. Su relación parece perfecta y pronto queda embarazada y lo presume en las redes sociales. Pero cuando un agente de la policía estatal la detiene en la carretera y descubre que acaba de dar a luz en su automóvil, su historia comienza a desmoronarse rápidamente, dejando al descubierto la verdad detrás de un crimen aterrador e inimaginable. Documental de true-crime ya disponible en Netflix.

Time of Death

Cuando un prisionero desaparece sin dejar rastro, el detective Frank Morley (Michael Kelly) es enviado a una prisión en ruinas que está a punto de cerrar sus puertas. Estreno de terror en cines.

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