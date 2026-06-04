Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 5 al 7 de junio

La nueva versión “live-action” -es decir, con actores reales- de un clásico de los años 80 que ya habíamos visto en comics y en dibujos animados: “Masters of the Universe”. La serie inspirada en la película de 1991 del mismo nombre, ahora producida por Steven Spielberg y protagonizada por Robert de Niro y Nick Nolte: “Cape Fear”. El filme en el que Rick (Paul Rudd), un cantante que ha dejado atrás sus mejores años, y Danny (Nick Jonas), una estrella de una boy band que ha perdido la inspiración, conectan musicalmente e improvisan una sesión nocturna que termina en desastre: “Power Ballad”. Y el documental en el que Antonio Porowski explora destinos turísticos populares con un ángulo diferente, en busca de la esencia de cada lugar: “Best of the World with Antoni Porowski”.

Masters of the Universe

El estreno en cines más taquillero del fin de semana será la nueva versión “live-action” -es decir, con actores reales- de un clásico de los años 80 que ya habíamos visto en comics, muñequitos de Mattel y en dibujos animados. Para muchos ver “Masters of the Universe” será un nostálgico viaje a la infancia. El director Travis Knight trae de regreso la legendaria franquicia a la gran pantalla. Tras permanecer separados durante 15 años, la Espada del Poder guía al Príncipe Adam (interpretado por Nicholas Galitzine) de vuelta a Eternia, donde descubre que su hogar ha quedado devastado bajo el malvado dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos —Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba)— y abrazar su verdadero destino como He-Man: el hombre más poderoso del universo. Casi dos horas y cuarto de acción con un elenco que también incluye a Camila Mendes, Alison Brie, Morena Baccarin y Kristen Wiig como la voz de “Roboto”.

Cape Fear

Protagonizada por Robert de Niro y Nick Nolte, llega ahora a Apple TV la serie “Cape Fear”. Crédito: Apple TV | Cortesía

Inspirada en la película de 1991 del mismo nombre dirigida por Martin Scorsese, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Robert de Niro y Nick Nolte, llega ahora a Apple TV la serie “Cape Fear” de 10 episodios. Una tormenta se avecina para los abogados felizmente casados Anna (Amy Adams) y Tom Bowden (Patrick Wilson) cuando Max Cady (un Javier Bardem que realmente da miedo), el notorio asesino a quien ellos ayudaron a enviar a prisión, es liberado de la cárcel y busca vengarse.

Power Ballad

Nick Jonas como “Danny” y Paul Rudd como “Rick” en Power Ballad. Crédito: David Cleary, Lionsgate | AP

Cuando Rick (Paul Rudd), un cantante que ha dejado atrás sus mejores años, y Danny (Nick Jonas), una estrella de una boy band que ha perdido la inspiración, se conocen en una boda en la que actúa el primero, conectan musicalmente e improvisan una sesión nocturna. Pero cuando poco después Danny relanza su carrera gracias a una canción de Rick sin darle crédito, éste se propone a toda costa recuperar el reconocimiento que cree merecer. Escrita y dirigida por John Carney (“Sing Street”). Estreno en cines.

Best of the World with Antoni Porowski

Antoni Porowski posa en el desfile de Alebrijes en la Ciudad de México. Crédito: Alicia Vera, National Geographic | Cortesía

Inspirado en la franquicia “Best of the World” de National Geographic, Antonio Porowski explora destinos turísticos populares con un ángulo diferente, en busca de la esencia de cada lugar. Así en 4 episodios se adentra en el corazón de París, Ciudad de México, Londres y su ciudad natal, Nueva York, a la caza de experiencias auténticas e inolvidables que merezcan un lugar entre las mejores del mundo. Estreno el domingo 7 en National Geographic y al día siguiente en Disney+ y Hulu.

Office Romance

Jennifer Lopez y Brett Goldstein (el Roy Kent de “Ted Lasso”) protagonizan esta comedia romántica que hoy estrena Netflix sobre un romance secreto en la oficina entre dos adictos al trabajo.

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