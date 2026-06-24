Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de junio de 2026

LEO

Deja de alimentar pensamientos negativos porque andas en una etapa en la que todo lo que traes en la cabeza tiene mucha fuerza y podrías terminar atrayendo justo eso que tanto temes. Si piensas que todo te va a salir mal, terminarás tropezando solo por desconfiar de ti. Es momento de que vuelvas a creer en tu capacidad y en todo lo que has logrado. Nadie te ha regalado nada y todo lo que tienes ha sido a base de esfuerzo, desveladas y una que otra lagrimita escondida. No permitas que un mal día te haga pensar que tienes una mala vida.

En cuestiones de amor, andas con las emociones revueltas. Si tienes pareja, pon atención porque estás descuidando detalles importantes y luego te preguntas por qué la relación se enfría. A veces te gana el ego y crees que la otra persona siempre estará ahí, pero aguas, porque las personas también se cansan de dar y no recibir lo mismo. Y si andas de coqueto o coqueta dando entrada a cualquiera que te avienta un piropo, luego no te andes quejando cuando tengas problemas. Hay gente que se te acercará con otras intenciones y podría meterte en un buen enredo sentimental.

Si estás soltero o soltera, se aproxima una persona que te moverá el tapete de una manera muy intensa. Tendrá algo que te llamará mucho la atención, ya sea su forma de hablar, su carácter o hasta la manera en que te mira. Pero llévatela tranquila, no te enamores en tres mensajes ni hagas castillos en el aire antes de tiempo. Ya aprendiste que las personas no siempre son lo que aparentan y que muchas veces la emoción te hace ver príncipes donde apenas y hay un sapito disfrazado.

En la economía vienen mejoras, pero también gastos inesperados. Un pago, una salida o un antojo podrían dejarte con la cartera temblando. Aprende a administrarte porque luego gastas como si fueras millonario y a media quincena andas contando las monedas para completar el refresco. Se visualiza una oportunidad de generar un dinero extra o de comenzar un proyecto que podría dejarte muy buenos resultados antes de lo que imaginas.

En la familia habrá una conversación importante. Alguien necesita de tu apoyo o de un consejo y tú tendrás las palabras correctas para ayudar. También vienen noticias de una persona que hace tiempo no sabías de ella.

En la salud, cuida mucho el estrés y los cambios de humor. Andarás en un tono que ni tú mismo te soportarás. Habrá momentos en los que te enojes de la nada, te desesperes por cualquier cosa o te den ganas de mandar a medio mundo a la fregada. Respira, cuenta hasta diez y no tomes decisiones importantes cuando estés enojado porque podrías decir cosas de las que después te arrepientas.

Recuerda que la vida no te está castigando, simplemente te está enseñando a elegir mejor. Deja de correr detrás de quien no te valora y deja de cargar culpas que ya no te corresponden. Lo mejor que puedes hacer en estos días es enfocarte en ti, en tus sueños y en tu paz. Porque cuando aprendes a estar bien contigo, todo lo demás comienza a acomodarse solito.

VIRGO

Ya es momento de que le pongas punto final a los rencores que vienes cargando desde hace meses, porque mientras tú sigues dándole vueltas al pasado, la vida se te está yendo y las oportunidades también. No naciste para vivir amargado ni para andar recordando quién te hizo daño. Aprende a soltar, porque hay personas que ya ni se acuerdan de lo que te hicieron y tú sigues desvelándote por ellas. Este 24 de junio entras en una etapa muy buena para crecer, cumplir metas y poner en orden muchos aspectos de tu vida, pero para lograrlo tendrás que dejar de posponer las cosas. Tu principal enemigo eres tú mismo cuando dices: “Mañana lo hago”. Y ese mañana nunca llega.

En cuestiones de amor, deja de conformarte con cualquier persona nomás por no sentirte solo o sola. Si sales con alguien y no te mueve ni una pestaña, si no te emociona recibir un mensaje suyo o si al verlo no sientes maripositas ni aunque sea un zancudo revoloteando en la panza, entonces ahí no es. No pierdas el tiempo ni hagas perder el de los demás. Aprende a enamorarte cuando estés listo y no porque la vida te puso a alguien enfrente. A veces te aferras a personas que no son para ti y dejas ir a quienes sí podrían darte algo bonito.

Traerás muchos recuerdos en la cabeza y te dará por extrañar momentos del pasado. Incluso podrías pensar en una persona que te hizo muy feliz y preguntarte qué hubiera pasado si las cosas fueran diferentes. Pero ya no vivas de suposiciones. Lo que no fue, no fue por algo. El pasado ya cumplió su función en tu vida y ahora te toca construir nuevas historias.

En el trabajo vienen cambios positivos. Si has estado esforzándote y haciendo las cosas bien, una persona de mayor rango comenzará a notar tu dedicación. Puede llegar un reconocimiento, un nuevo proyecto o una oportunidad que te abrirá muchas puertas. No te desesperes si las cosas no avanzan tan rápido como quieres, porque todo está acomodándose a tu favor.

Mucho cuidado con pagos, trámites o asuntos relacionados con dinero. Revisa bien documentos, fechas y compromisos económicos porque podrías cometer un descuido que termine afectando tus finanzas o generándote una deuda innecesaria. No firmes nada sin leer y no prestes dinero que sabes perfectamente que no te van a pagar.

En cuestiones de amistad, se aproxima una decepción. Descubrirás que una persona a la que considerabas leal no era tan sincera como pensabas. No te pongas triste, mejor agradece que la vida te mostró su verdadera cara antes de que le confiaras algo más importante.

También se ven nuevos proyectos y propuestas para hacer dinero, pero ten mucho cuidado con los socios o con las personas que quieran entrar en tus planes. No todo el que te sonríe quiere verte triunfar. Hay alguien cerca de ti que siente envidia de tus logros y podría intentar sacar provecho de tus ideas.

En la salud, cuida mucho el estrés, el insomnio y los dolores de espalda o cuello. Estás cargando demasiadas preocupaciones y eso ya está comenzando a reflejarse en tu cuerpo. Aprende a descansar y a darte un respiro.

La vida te está dando una nueva oportunidad para ser feliz, pero primero debes dejar de castigarte por errores del pasado. Si te caíste, te levantas. Si te equivocaste, aprendes. Y si alguien no supo valorarte, que le vaya bonito. Tú sigue adelante, porque todavía te faltan muchas bendiciones por recibir y muchos sueños por cumplir.

LIBRA

Prepárate porque estás por entrar en un mes que viene cargado de sorpresas, movimientos y situaciones que te harán ver la vida desde otra perspectiva. Hay un viaje que comenzará a planearse o que se dará de manera inesperada y te servirá para despejar la mente, salir de la rutina y dejar de pensar tanto en problemas que ni siquiera han sucedido. También se visualiza el encuentro con una persona con la que llevas mucho tiempo platicando por redes sociales. Has creado muchas expectativas sobre ella y hasta te has imaginado cómo sería tener algo más, pero la vida te enseñará que las personas no siempre son como se muestran detrás de una pantalla. Quizá no sea el amor de tu vida ni lo que esperabas, pero sí te ayudará a salir de dudas y a dejar de idealizar a quien apenas conoces.

Tus sueños estarán muy intensos y podrían revelarte situaciones importantes. Presta atención a las señales, a las personas que aparecen en ellos y a las emociones que sientes al despertar. Hay mensajes que tu intuición te quiere mostrar y has estado ignorando. Tú tienes un sexto sentido muy desarrollado, pero a veces te haces el que no ve y terminas metiéndote en problemas por no escuchar tu propia voz interior.

Deja de complicarte tanto la existencia. Eres experto en preocuparte por asuntos que ni te corresponden y en dar tu tiempo y energía a personas que apenas si te contestan un mensaje. Ya basta de estar para quien no está para ti. Aprende a poner límites y deja de andar recogiendo problemas ajenos. Tu corazón es muy noble, pero hay gente abusiva que se aprovecha de eso.

Una expareja seguirá apareciendo en tu vida de una u otra forma. Ya sea por mensajes, recuerdos o por medio de otras personas, esa historia aún anda dando guerra. Sin embargo, debes cerrar ese ciclo de una vez por todas. Mientras sigas aferrado al pasado, seguirás cerrándole la puerta a personas nuevas que sí podrían valorarte y quererte de verdad. No puedes recibir algo bonito si sigues abrazando lo que ya terminó.

En el amor vienen nuevas oportunidades y, para tu sorpresa, tendrás hasta de dónde escoger. Andarás llamando mucho la atención y más de una persona buscará acercarse a ti. Pero no confundas atención con amor ni palabras bonitas con buenas intenciones. Habrá amores de un rato, aventuras y personas que solamente buscarán pasar el tiempo contigo. Si tú quieres algo serio, deja las cosas claras desde el principio.

Mucho cuidado con relaciones prohibidas o con meterte donde sabes perfectamente que no debes. La tentación estará fuerte y podrías sentir atracción por alguien comprometido o por una persona que podría traerte más problemas que alegrías. Después no andes llorando por algo que desde el principio sabías que estaba complicado.

En cuestión de dinero vienen mejoras poco a poco. Podría llegar un ingreso extra, un pago pendiente o una oportunidad de hacer un negocio pequeño. Aprovecha el momento y deja de gastar en cosas que no necesitas. Aprende a administrarte porque luego compras por antojo y terminas diciendo que el dinero no te alcanza.

En la salud, cuida mucho el estrés, el insomnio y los dolores de cabeza. Has estado pensando demasiado en el futuro y olvidando disfrutar el presente. La vida se vive un día a la vez y tú ya quieres resolver hasta los problemas del próximo año.

Recuerda algo, Libra: quien quiera estar contigo encontrará la manera y quien no, siempre tendrá una excusa. No pierdas más tiempo esperando migajas de atención. Es momento de pensar en ti, de consentirte y de abrirle la puerta a todo lo bueno que está por llegar.

ESCORPIÓN

Si tu relación de pareja anda más seca que un pan de hace tres días y ya hasta los mensajes se han vuelto rutinarios, es momento de ponerle ganas y dejar de pensar que el amor se mantiene solo. Toda relación necesita atención, detalles y uno que otro apapacho para que no se enfríe. Han caído en la costumbre y la monotonía, y eso poco a poco les está robando la emoción. Salgan, hagan algo distinto, dense tiempo para ustedes y dejen de hablar únicamente de problemas, dinero o pendientes. Si sigues dejando que la rutina gane terreno, después no te preguntes por qué las cosas cambiaron.

Andas en un momento de mucha reflexión. Hace tiempo has sentido ganas de mandar todo a la fregada, renunciar a ciertas situaciones y alejarte de personas que te agotan, pero la mayoría de esas ganas han nacido de tu propia inestabilidad emocional. A veces te tomas las cosas demasiado a pecho y explotas por situaciones que tienen solución. Necesitas aprender a controlar tu carácter y a pensar dos veces antes de actuar o decir algo de lo que después puedas arrepentirte.

Organiza mejor tu tiempo porque traes muchos pendientes y compromisos encima. Se te están olvidando fechas, pagos, llamadas y asuntos importantes. No quieras hacer veinte cosas al mismo tiempo porque terminarás haciendo todo a medias. Es momento de poner orden en tu vida y dejar de vivir apagando incendios.

Un familiar se acercará para pedirte un consejo o para desahogarse contigo. Tus palabras serán muy importantes para esa persona, así que escucha antes de juzgar. También podrían llegar noticias relacionadas con un familiar que vive lejos o que hace tiempo no ves.

En cuestiones de dinero vienen movimientos positivos. Se visualiza la llegada de un dinerito extra que te caerá como agua en el desierto. Puede ser un pago pendiente, una devolución o una entrada inesperada que te ayudará muchísimo, sobre todo porque se aproxima un viaje o una salida que llevas tiempo planeando. Adminístrate bien y no te gastes todo de golpe, porque después eres de los que se emociona y termina bien quebrado antes de la siguiente quincena.

En el amor se mueven muchas energías. Hay posibilidades de desarrollar sentimientos por alguien que se encuentra lejos de ti. Puede ser una persona que conociste por redes sociales o alguien con quien la distancia no ha impedido que exista una conexión especial. Sin embargo, no te emociones de más ni te inventes historias antes de tiempo. Las cosas deben ir poco a poco y con los pies bien puestos sobre la tierra.

También existe la posibilidad de que comiences a sentir algo más por una amistad. Esa persona te escucha, te entiende y te hace sentir cómodo, pero antes de dar un paso, piensa bien si vale la pena arriesgar la amistad. Si sientes que las cosas no tienen futuro, mejor no alimentes ilusiones porque luego el karma te pone unas lecciones que ni tú entiendes.

Habrá decisiones importantes que deberás tomar en estos días y será necesario que pienses con la cabeza fría. No tomes decisiones por enojo, impulso o por ganas de demostrar algo a alguien. Lo que hagas en estos momentos podría tener consecuencias importantes en tu futuro.

En la salud, cuida mucho el estrés, los dolores musculares y el cansancio acumulado. Has estado cargando muchas preocupaciones y tu cuerpo ya comienza a pasarte factura. Descansa más y deja de querer resolverle la vida a todo el mundo.

Recuerda algo, Escorpión: no des más de lo que recibes y tampoco te exijas más de la cuenta. Aprende a ser igual de exigente con quienes te piden tiempo, amor y atención. Quien de verdad te quiere hará un esfuerzo por estar contigo, y quien no, tarde o temprano se irá solito. Tú enfócate en tu paz, en tus proyectos y en todo lo bueno que la vida está preparando para ti.

PISCIS

Aguas en el trabajo porque hay una persona a la que le caes más gordo que la dieta en lunes. Le molesta tu manera de ser, tus logros y hasta la forma en que resuelves las cosas. No hagas caso a sus caras ni a sus comentarios disfrazados de bromita. Tú sigue en lo tuyo y deja que el mundo ruede, porque al final la gente envidiosa se destruye sola. Mientras tú avanzas, esa persona sigue ocupada viendo cómo ponerte el pie.

Es momento de expresar lo que sientes y dejar de guardarte tantas cosas. Has estado callando emociones, preocupaciones y hasta enojos por no querer meterte en problemas, pero ya te estás cargando demasiado. Aprende a decir lo que piensas con respeto, porque luego explotas de la nada y terminas diciendo cosas que ni querías decir. Habrá una conversación importante con una persona cercana y te servirá para aclarar muchas dudas que has venido arrastrando.

Recibirás comentarios o críticas de alguien que te harán sentir incómodo. No permitas que las palabras de otras personas definan quién eres. Recuerda que cuando alguien no logra avanzar, crecer o superar sus propios problemas, muchas veces intenta aventar su veneno para hacer sentir mal a los demás. Que se te resbale. Si no te ayudan a pagar tus deudas, a resolver tus problemas o a llevar el pan a tu mesa, entonces tampoco tienen derecho a opinar sobre tu vida.

No vuelvas a caer en situaciones del pasado que ya te demostraron que no funcionan. Hay una persona o un recuerdo que todavía te mueve el tapete, pero regresar a lo mismo sería como volver a abrir una herida que apenas está cicatrizando. Ya sufriste suficiente por personas que no supieron valorarte. Es tiempo de darle vuelta a la página y de pensar más en ti.

En estos días andarás un poco achicopalado o achicopalada. Ciertas preocupaciones que has cargado desde hace tiempo podrían hacerte sentir triste, sensible o con ganas de aislarte. No te encierres en tus pensamientos. Busca a las personas que te quieren y permite que te escuchen. No tienes que resolver todo tú solo.

Andarás rodeado de mucha envidia. Te ha ido mejor de lo que muchos imaginaban y eso ha despertado malos sentimientos en algunas amistades o personas cercanas. Hay quienes sonríen de frente, pero por detrás quisieran tener lo que tú has conseguido. Tu sexto sentido estará muy despierto y te mostrará claramente de quién debes cuidarte. Hazle caso a tu intuición porque rara vez se equivoca.

También se visualiza un chisme relacionado con una infidelidad en el círculo de amistades. Te enterarás de una traición o de una situación que te dejará con la boca abierta. Mantente al margen y no te metas en problemas ajenos porque después terminan echándote la culpa de cosas que ni hiciste.

En el amor, deja de pensar que ya se te fue el tren o que nadie es para ti. Estás entrando en una etapa en la que comenzarás a llamar mucho la atención. Habrá nuevas oportunidades y una persona podría empezar a interesarse en ti de manera muy especial. Lo único que necesitas es dejar de vivir comparando el presente con relaciones del pasado.

En la economía vienen mejoras poco a poco. Un dinero que dabas por perdido podría regresar a tus manos o aparecerá una oportunidad de generar un ingreso extra. Adminístrate mejor y deja de gastar por impulso.

Ama tus sueños y tus metas con todas tus fuerzas. Nadie va a luchar por ellos como tú. No permitas que comentarios negativos te hagan dudar de lo que eres capaz de lograr. Recuerda algo, Piscis: la gente siempre va a hablar, hagas o no hagas las cosas. Así que mejor haz lo que te haga feliz y deja que cada quien se rasque con sus propias uñas.

ACUARIO

Hay personas a tu alrededor que desde hace tiempo te están drenando la energía. Son de esas que llegan con problemas, chismes y malas vibras, y cuando se van te dejan más cansado que si hubieras trabajado doble turno. Ya es momento de hacer una limpia en tus amistades y en tu círculo cercano. No todo el que te sonríe te aprecia y no todo el que te busca lo hace porque te quiere. Aprende a identificar quién suma y quién solamente llega a quitarte la paz.

Tu orgullo sigue siendo una de tus mayores virtudes y al mismo tiempo uno de tus peores defectos. Gracias a él has evitado regresar con personas que te hicieron daño y has aprendido a no tropezar con la misma piedra. Pero también, por culpa de ese carácter, has perdido oportunidades, amistades y hasta amores que sí valían la pena. Aprende a encontrar un equilibrio. No todo se arregla mandando a la fregada a medio mundo.

En la salud, ponte las pilas porque tu cuerpo ya te está mandando señales. Cuídate de infecciones estomacales, dolores de garganta o problemas relacionados con las anginas. También bájale dos rayitas a los refrescos, panes, harinas y antojitos de medianoche. Mucha de esa pesadez que has sentido, la inflamación y hasta esos kilos de más tienen mucho que ver con la retención de líquidos y con los excesos. No es que estés gordito o gordita de la nada, es que has descuidado mucho tu alimentación.

En el amor comenzarás a sentir unas ganas enormes de volver a enamorarte. Después de tantas decepciones, tu corazón empieza a despertar y a pedir compañía, cariño y hasta uno que otro apapacho. Y está bien, dale para adelante y que te valga lo que opinen los demás. La vida es una sola y no viniste a este mundo para quedarte encerrado entre cuatro paredes por culpa de alguien que no supo valorarte.

Sin embargo, todavía cargas mucho rencor hacia una persona de tu pasado. Cada vez que escuchas su nombre, algo se te mueve por dentro y no precisamente bonito. Mientras sigas guardando odio y resentimiento, te será muy difícil avanzar. Perdonar no significa volver a confiar, significa dejar de cargar un peso que ya no te corresponde.

En los próximos días podrías conocer a alguien que despierte tu interés. Si decides abrirle la puerta al amor, cambia tu manera de pensar y actuar. No llegues desconfiando de todo el mundo ni pongas a pagar a la nueva persona los errores que cometieron contigo en el pasado. Cada historia es diferente y mereces darte una nueva oportunidad.

Ten mucho cuidado con una amistad del pasado que está por reaparecer. Llegará como si nada hubiera pasado, preguntando por ti, queriendo saber de tu vida y mostrándose muy amable. Pero sus intenciones no son las mejores. Busca información, quiere enterarse de tus planes y hasta podría intentar perjudicarte. No le cuentes tus proyectos ni tus asuntos personales. Hay gente que solo regresa cuando ve que te está yendo bien.

En la economía vienen movimientos positivos. Un pago pendiente podría llegar o encontrarás la manera de generar un dinero extra. También se visualizan cambios en tu hogar. Puede tratarse de una limpieza profunda, una remodelación, mover muebles o incluso pensar en cambiar de casa. Durante esos movimientos aparecerán objetos que dabas por perdidos y hasta te traerán recuerdos importantes.

En el terreno familiar, alguien necesitará de tu apoyo y de tus consejos. No le des la espalda porque esa persona ha estado para ti en momentos difíciles.

Recuerda, Acuario, que no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes decidir quién entra y quién sale de tu vida. Deja de cargar con personas que solo te traen problemas y empieza a rodearte de quienes celebran tus triunfos. Vienen días de cambios, de nuevas oportunidades y de mucho crecimiento, pero primero tendrás que aprender a elegirte a ti antes que a cualquier otra persona.

CAPRICORNIO

Ya deja de vivir con el freno puesto y date la oportunidad de hacer todo eso que siempre has querido, pero que por miedo al qué dirán has ido aplazando. La vida se está yendo muy rápido y tú sigues pensando si es correcto o no hacer ciertas cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que aprendas una lección. Pero si no te arriesgas, te quedarás toda la vida preguntándote qué hubiera sucedido. Este es un momento para atreverte, para salir de la rutina y para hacer cambios que te ayuden a sentirte más vivo o viva.

Los amores del pasado estarán rondando de nuevo. Un mensaje, una llamada, un recuerdo o hasta un encuentro inesperado podría hacerte mover el tapete. Sin embargo, antes de abrir una puerta que ya habías cerrado, recuerda muy bien por qué esa persona salió de tu vida. No confundas nostalgia con amor, porque luego terminas regresando a lugares donde ya fuiste infeliz.

Tu estado de ánimo estará más cambiante que el clima. Habrá días en los que te sentirás con todas las ganas de conquistar el mundo y otros en los que no querrás hablar con nadie. Aprende a controlar esos cambios de humor y no desquites tus enojos con personas que ni la deben ni la temen. A veces eres muy duro con quienes más te quieren y luego te arrepientes cuando ya dijiste cosas de más.

En el amor se visualiza una conexión a distancia. Puede ser alguien que vive en otra ciudad o una persona que conocerás por medio de las redes sociales. La química será muy fuerte, pero no te aceleres. Deja que las cosas fluyan y no hagas promesas que no sabes si podrás cumplir.

Ve tras tus sueños y metas con toda la fuerza del mundo. Hay proyectos que has dejado guardados por miedo al fracaso, pero ahora la vida te está empujando a intentarlo una vez más. Tienes la capacidad de lograr grandes cosas, solo te hace falta confiar un poco más en ti y dejar de pensar que todo saldrá mal.

Te enterarás de que hubo una reunión, una fiesta o un evento y no fuiste invitado o invitada. Al principio te dará coraje o sentirás cierta decepción, pero después entenderás que no todos los lugares son para ti y que a veces la vida te aleja de ciertos ambientes por algo. No te tomes las cosas tan personales.

Se aproxima un viaje o al menos la planeación de uno. Será un cambio de aires que te ayudará a poner en orden tus pensamientos y a darte cuenta de muchas cosas que has venido ignorando.

Mucho cuidado con los amores baratos y con personas que solamente buscan pasar el rato. Andarás llamando la atención y podrías caer en una relación de esas que empiezan muy bonito y terminan en puro drama. No te conformes con migajas de amor ni aceptes menos de lo que mereces.

También sentirás la necesidad de hacer cambios importantes en tu vida. Querrás alejarte de ciertas personas, cambiar hábitos y dejar atrás situaciones que no te han permitido avanzar. Incluso podrías buscar a una persona que te hizo daño en el pasado para cerrar un ciclo pendiente o para decir algo que te guardaste durante mucho tiempo.

En la economía vienen mejoras poco a poco. Un dinero extra, una oportunidad de negocio o una propuesta laboral podría comenzar a tomar forma. Administra mejor tus recursos porque se avecinan gastos importantes.

Recuerda algo, Capricornio: hay puertas que no se cerraron porque la vida está esperando que tú las cierres por voluntad propia. Suelta lo que ya no te hace bien, deja de cargar culpas ajenas y atrévete a vivir como siempre has querido. Lo mejor de tu historia todavía está por escribirse.

SAGITARIO

En estos días andarás muy pensativo y más de una vez se te vendrá a la cabeza una persona que ya no está en tu vida. Recordarás momentos, palabras y hasta te preguntarás qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero también debes ser honesto contigo mismo, porque mucha culpa de lo que sucedió fue tuya. A veces dejas ir personas importantes por orgullo, por indecisión o por pensar que siempre estarán ahí esperándote. Ya no te castigues por lo que no se puede cambiar, mejor aprende de tus errores para no volver a cometerlos.

La vida te está empujando a buscar nuevos horizontes, sobre todo en cuestiones de trabajo. Si donde estás ya no te sientes cómodo o sientes que tu esfuerzo no es valorado, es momento de mover las piezas y comenzar a buscar mejores oportunidades. Los próximos días estarán muy favorecidos para entrevistas, propuestas laborales o proyectos que podrían dejarte más ganancias y mayor estabilidad. No te conformes con menos de lo que mereces.

Se aproxima un evento, una reunión o una celebración en la que serás requerido o requerida. Volverás a convivir con personas que hace tiempo no veías y eso te ayudará a salir de la rutina. Incluso podrías recibir una invitación inesperada que te pondrá de muy buen humor.

Si tienes pareja, es momento de salir de la monotonía. Planeen un viaje, aunque sea corto, una escapada o una salida diferente, porque la rutina ha comenzado a enfriar la relación. Necesitan volver a conectar, reír juntos y recordar por qué decidieron estar uno al lado del otro. El amor también necesita alimentarse y no solo con promesas.

En tu relación aprende a ser un poco más exigente. Siempre das demasiado, haces de todo por las personas que quieres y terminas olvidándote de ti. Recuerda algo muy importante: quien más da, muchas veces es quien más sufre. No entregues todo de golpe ni pongas a los demás por encima de tus propias necesidades. Aprende a recibir también.

En cuestiones de amor se aproxima una persona que te moverá el tapete de una manera muy intensa. Habrá mucha química, atracción y ganas de conocerse más. Incluso existe la posibilidad de que las cosas se den muy rápido y terminen en una aventura o un encuentro muy apasionado. Pero no te emociones de más porque las cartas no muestran una relación estable ni un compromiso duradero. Será una de esas historias que llegan para dejar una enseñanza o un bonito recuerdo.

También vienen oportunidades de crecimiento en el trabajo y en asuntos relacionados con negocios. Una idea que has tenido desde hace tiempo podría comenzar a tomar forma y darte muy buenos resultados. No tengas miedo de emprender o de intentar algo diferente.

A veces caes en situaciones muy absurdas porque te aferras a personas, promesas o sueños que ya no tienen razón de ser. Tú mismo te atoras en el camino por no querer soltar. Aprende a cerrar ciclos y a dejar ir lo que ya terminó. No todo lo que se pierde es una derrota; muchas veces es una liberación.

La suerte estará muy de tu lado en estos días. Se favorecen juegos de azar, rifas o pequeños golpes de fortuna. Tampoco te emociones y vayas a gastar toda la quincena, pero sí mantente atento porque podrías recibir una sorpresa económica.

En la familia habrá un reencuentro importante. Volverás a ver personas que extrañabas o recibirás noticias de familiares que hace tiempo no sabías de ellos. Eso te llenará de alegría y te recordará que, pese a todo, la familia siempre termina siendo un refugio.

Recuerda, Sagitario, que la vida no se detiene por nadie. Lo que se fue ya cumplió su misión y lo que está por llegar podría cambiarte el panorama por completo. Deja de mirar tanto el retrovisor y enfócate en el camino que tienes enfrente, porque vienen oportunidades muy buenas y sería una lástima que las dejaras pasar por seguir viviendo en el ayer.

ARIES

Después de tantos días de estrés, preocupaciones y carreras, por fin se viene una semana un poco más relajada para ti. Aprovecha este respiro para poner en orden tu vida y dejar de gastar tu energía en cosas y personas que no te dejan absolutamente nada. Tienes la mala costumbre de invertir tiempo, dinero y sentimientos en puras fregaderas que al final ni te benefician ni te hacen crecer. Ya es momento de ser más inteligente y preguntarte si lo que estás haciendo realmente vale la pena.

En cuestiones de trabajo y proyectos personales, vienen oportunidades interesantes, pero tendrás que poner los pies sobre la tierra y aprender a organizarte mejor. Has dejado muchas cosas a medias por flojera, por desánimo o porque te distraes con cualquier cosa. La vida te está dando una nueva oportunidad para salir adelante, pero si sigues perdiendo el tiempo, después no te andes quejando de que las oportunidades no llegan.

Si tienes una relación, se visualizan enfrentamientos y malos entendidos provocados por chismes o por personas que se están metiendo donde no las llaman. Hay gente que disfruta ver problemas ajenos y hará comentarios para crear conflictos entre ustedes. No permitas que terceros decidan por tu relación ni le des más importancia a los rumores que a las palabras de tu pareja. La comunicación será la clave para evitar un pleito innecesario.

No te preocupes por quien se va de tu vida sin dar explicaciones. Hay personas que simplemente cumplen un ciclo y se marchan. Mejor pon atención en quienes siguen a tu lado y a veces descuidas por estar pensando en quien ya no está. Aprende a valorar a la gente que te demuestra cariño y lealtad.

En el amor necesitas bajar las defensas. Estás tan decepcionado de experiencias pasadas que cuando alguien comienza a mostrarte interés o cariño, en lugar de disfrutarlo, te asustas y sales corriendo. No todas las personas vienen a hacerte daño. Date la oportunidad de volver a sentir, pero sin perder la cabeza ni entregar el corazón a la primera sonrisa.

Se visualiza una situación bastante complicada en el terreno sentimental. Podrías convertirte en el plato de segunda mesa de alguien o descubrir que una persona que te gusta ya tiene un compromiso. Ni te metas en esos problemas. No naciste para ser la opción de nadie ni para andar escondiéndote. Date tu lugar y recuerda que quien de verdad te quiere hará las cosas bien desde el principio.

Una fiesta, reunión o convivencia está por llegar. Te divertirás mucho, pero también será una semana de antojos y excesos. Ponte las pilas con la alimentación porque podrías subir algunos kilos y después andarás renegando porque la ropa ya no te queda igual. Cuida más tu cuerpo y deja de decir que empiezas la dieta el próximo lunes.

En la economía vienen pequeños movimientos positivos. Un dinero extra o un pago pendiente podría llegar y ayudarte a salir de algunos apuros. Sin embargo, evita gastar de más en cosas innecesarias porque todavía vienen algunos gastos importantes.

En la familia se aproximan conversaciones que te harán abrir los ojos sobre ciertas situaciones. También podrías recibir noticias de una persona que hace tiempo no veías o no sabías de ella.

Recuerda, Aries, que la vida cambia cuando dejas de perseguir lo que no es para ti y comienzas a cuidar lo que sí vale la pena. Deja de perder tiempo en problemas ajenos, trabaja en tus metas y aprende a darte el lugar que mereces. El amor, el dinero y las oportunidades llegarán, pero primero debes aprender a elegirte a ti antes que a cualquier otra persona.

TAURO

Prepárate porque se vienen días de muchos movimientos en tu vida y de situaciones que te harán abrir los ojos y poner en orden tus sentimientos. Un amor a distancia podría regresar o volver a buscarte. Puede tratarse de una persona con la que en algún momento hubo interés, cariño o incluso una relación que no terminó de la mejor manera. Antes de abrir nuevamente esa puerta, pregúntate si de verdad vale la pena regresar a algo que ya te había dejado dudas o tristezas. No confundas la soledad con amor ni las ganas de recibir atención con sentimientos verdaderos.

Recibirás una propuesta bastante tentadora. Puede ser relacionada con el trabajo, un negocio o incluso una invitación sentimental que te hará pensar dos veces las cosas. Analiza bien antes de tomar una decisión porque no todo lo que brilla es oro. Hay oportunidades que parecen maravillosas, pero traen letra chiquita y después terminan convirtiéndose en dolores de cabeza.

Una amistad te buscará solamente por el chisme. Llegará con el cuento de que quiere verte o saber cómo estás, pero en realidad anda pescando información. Tú cuida mucho lo que cuentas y a quién se lo cuentas, porque en estos días habrá mucha lengua larga y cualquier comentario podría terminar en oídos equivocados.

Una amistad o persona cercana podría enfermarse y eso te hará preocuparte más de la cuenta. También se visualiza una separación o pérdida en tu vida. No necesariamente tiene que ser algo definitivo; en algunos casos será el alejamiento de una persona importante o el cierre de una etapa que ya no daba para más. Aunque al principio te cueste trabajo aceptarlo, entenderás que todo cambio llega para acomodar las cosas de mejor manera.

En la familia habrá cambios de humor muy marcados. Una persona cercana andará muy bipolar, un día de buenas y al siguiente de malas, y eso podría terminar afectándote emocionalmente. No cargues problemas que no son tuyos y aprende a poner límites, porque luego terminas absorbiendo las preocupaciones de todo el mundo.

Si tienes pareja, mucho cuidado con los desacuerdos familiares. Algún comentario, visita o situación con la familia podría generar tensiones entre ustedes. No permitas que terceras personas se metan en tu relación. Los problemas de pareja se arreglan entre dos y no con media familia opinando.

Se visualiza la visita de una amistad que hace tiempo no veías. Esa reunión te traerá buenos recuerdos y te ayudará a despejar la mente. También habrá cambios importantes en el terreno de las amistades. Entenderás que no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y eso, lejos de ponerte triste, te dará mucha tranquilidad. Quien quiera quedarse en tu vida, bienvenido; y quien no, que se haga a un lado y deje libre la entrada.

Eso sí, si sabes que andas de mal humor, evita entrar en pleitos o discusiones con amistades. Andas muy sensible y cualquier comentario podría hacerte explotar de más.

Un evento o situación te hará valorar más a tu familia. Comprenderás que el tiempo pasa muy rápido y que hay personas que merecen más de tu atención y de tu cariño.

Si tienes pareja, deja de buscar motivos para pelear. A veces haces tormentas en un vaso de agua y terminas discutiendo por cosas que ni siquiera son importantes. Aprende a disfrutar más y a complicarte menos la existencia.

Mucho cuidado con esas amistades que solo aparecen cuando necesitan un favor y después desaparecen como si se los hubiera tragado la tierra. Es momento de aprender a decir que no y dejar de estar siempre disponible para quien no mueve un dedo por ti.

También habrá cambios de última hora en tu estado de ánimo. Has estado algo achicopalado, pensativo y sin saber exactamente por qué. No permitas que el pasado te robe la tranquilidad ni que el futuro te quite el sueño. Vive un día a la vez y disfruta las pequeñas cosas.

Recuerda, Tauro, que no todo el que se va te hace un daño y no todo el que llega viene a quedarse. Aprende a valorar lo que tienes hoy, a cuidar tu paz y a rodearte de personas que de verdad te quieran ver feliz. Vienen cambios importantes y dependerá de ti aprovecharlos de la mejor manera.

GÉMINIS

Pon mucha atención en la cuestión de la alimentación porque se te está haciendo bolas el engrudo. Entre los antojitos, las desveladas y eso de decir “mañana empiezo la dieta”, podrías subir de peso más rápido de lo que imaginas. Tu cuerpo ya te está mandando señales de cansancio, inflamación y poca energía. Es momento de cuidarte más y de dejar de comer por ansiedad o por aburrimiento. Recuerda que la salud es un tesoro y luego solo nos acordamos de ella cuando algo empieza a fallar.

En el amor necesitas abrir bien los ojos. Tus sentimientos andan muy sensibles y podrías cometer grandes errores por entregarte demasiado a una persona que ni siquiera se esfuerza por ti. Tú eres de los que da todo cuando se enamora, pero también de los que se ilusiona muy rápido y termina construyendo castillos en el aire. No te claves tan pronto. Antes de entregar el corazón, conoce bien a la persona, observa sus acciones y deja de enamorarte solamente de las palabras bonitas.

Si tienes pareja, pon atención porque hay ciertas situaciones que no te están diciendo completas. No necesariamente se trata de una traición, pero sí de pequeñas mentiras o detalles que se están ocultando para evitar problemas o para no ponerte de malas. Habla, pregunta y aclara tus dudas, pero evita sacar conclusiones apresuradas porque podrías terminar haciendo un drama donde no lo hay.

Tu gran corazón es una de tus mayores virtudes, pero también uno de tus mayores problemas. Cuando quieres a alguien bajas la guardia y dejas entrar personas que muchas veces no merecen ni un pedacito de tu tiempo. Aprende a poner límites y a no dar más de lo que recibes.

Es momento de buscar a esa amistad con la que terminaste mal. Deja el orgullo a un lado y analiza si vale la pena arreglar las cosas. Hay situaciones inconclusas y palabras que se quedaron atoradas en el pecho. A veces una conversación sincera puede sanar heridas y cerrar ciclos que llevan mucho tiempo abiertos.

También necesitas aprender a vivir en soledad y a disfrutar de tu propia compañía. Le tienes mucho miedo a quedarte solo o sola y por eso, en ocasiones, te aferras a personas y situaciones que ya terminaron. Descubre que la tranquilidad también se encuentra en los momentos contigo mismo y que no necesitas estar rodeado de gente para sentirte completo.

Una amistad podría ser víctima de un robo, un asalto o pasar por una situación complicada en estos días. Trata de estar pendiente porque quizá necesite tu apoyo o tus consejos.

Dentro de la familia te traerán en boca de todos. Habrá chismes, comentarios y hasta críticas sobre decisiones que has tomado. Que se te resbale. Si sigues viviendo preocupado por el qué dirán, nunca lograrás construir algo sólido ni ser verdaderamente feliz. La gente siempre tendrá algo que decir, hagas o no hagas las cosas.

En la economía vienen pequeños movimientos positivos. Un dinero extra, un pago o una oportunidad para generar más ingresos comenzará a aparecer. Eso sí, no te gastes todo en antojos porque también se visualizan algunos gastos inesperados.

En la salud, cuida mucho el estrés y los cambios de humor. Traes muchas cosas en la cabeza y eso podría hacerte sentir agotado o de malas. Descansa más y deja de querer resolverle la vida a todo el mundo.

Recuerda, Géminis, que el amor no se ruega, la amistad se cuida y la paz mental no tiene precio. Aprende a elegir mejor a las personas que dejas entrar en tu vida y deja de regalar tu energía a quien ni siquiera sabe valorarla. Vienen tiempos de cambios y crecimiento, pero primero debes poner orden en tu corazón y en tus pensamientos.

CÁNCER

En estos días la nostalgia se hará presente y podrías recordar mucho a una amistad o a una persona que ya no está en tu vida. Te preguntarás qué habrá sido de ella, si todavía te recuerda o si las cosas pudieron terminar de otra manera. Tú tienes un corazón muy noble y por eso te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas. Te encariñas demasiado y cuando alguien se va, sientes que te arrancan un pedacito del alma. Pero recuerda algo muy importante: las personas van y vienen, y cada una llega para enseñarte algo. Quédate con los buenos recuerdos y deja de cargar con lo que ya terminó.

Tu principal problema es que muchas veces te aferras al pasado y eso te impide disfrutar el presente. Sigues pensando en lo que pudo haber sido y en las oportunidades que dejaste pasar. Ya no le des tantas vueltas a situaciones que ya no tienen solución. La vida sigue y todavía tiene muchas sorpresas preparadas para ti.

En la familia se visualiza preocupación por la salud de una persona cercana. Un familiar podría enfermarse, sentirse decaído o atravesar un momento complicado relacionado con la tristeza o la depresión. Trata de estar al pendiente y de brindarle tu apoyo, porque tus palabras y tu compañía serán muy importantes en estos días.

Si tienes pareja, mucho cuidado con las mentiras y los malos entendidos. Una pequeña mentira o un comentario mal dicho podría convertirse en un problema más grande de lo que imaginas. Habla con claridad y no ocultes nada, porque después las verdades salen a la luz y terminan ocasionando discusiones innecesarias.

Sin embargo, también se visualiza una mejora importante en la relación. El amor comenzará a fortalecerse siempre y cuando pongas de tu parte. Has estado algo distraído, metido en tus preocupaciones y dejando de lado los detalles. Es momento de consentir más a tu pareja, de demostrarle con hechos lo que sientes y de volver a encender la llama que por momentos se ha enfriado.

En el terreno de los negocios y proyectos personales vienen días muy favorables. La vida te está empujando a emprender eso que llevas tiempo pensando. Ese negocio, proyecto o idea que has dejado guardada puede darte muy buenos resultados si te atreves a dar el primer paso. Deja de pensar tanto y comienza a actuar, porque las oportunidades no esperan eternamente.

Ten mucho cuidado con lo que comentas delante de otras personas. Estás rodeado de gente muy envidiosa que quisiera tener lo que tú tienes o lograr lo que tú estás construyendo. No cuentes todos tus planes ni andes anunciando cada movimiento que piensas hacer. Algunas personas, aunque sonrían de frente, por detrás quisieran verte tropezar.

Se aproximan días de muchos cambios y decisiones importantes. Habrá situaciones que te obligarán a elegir entre lo que quieres y lo que necesitas. No tengas miedo de hacer cambios en tu vida. Algunas puertas deben cerrarse para que otras mejores puedan abrirse.

También se ve la tentación de regresar al pasado. Una persona podría reaparecer o volver a buscarte, despertando sentimientos que creías superados. Piénsalo dos veces antes de volver a abrir una historia que ya te hizo llorar. Lo que ya fue, ya pasó, y muchas veces el pasado solo regresa para comprobar si todavía puede hacerte perder el tiempo.

En la economía vienen mejoras poco a poco. Un dinero que esperabas o una oportunidad para ganar un ingreso extra podría llegar antes de lo que imaginas. Adminístrate mejor y deja de gastar en cosas que realmente no necesitas.

En la salud, cuida mucho el estrés, los cambios de humor y los problemas relacionados con el estómago o el descanso. Has estado cargando demasiadas preocupaciones y eso ya está comenzando a pasarte factura.

Recuerda, Cáncer, que la vida no se trata de vivir mirando hacia atrás. Suelta lo que ya terminó, deja de cargar culpas y concentra tus energías en todo lo que hoy tiene valor. El amor, la familia, tus sueños y tu tranquilidad merecen más atención que cualquier recuerdo que ya no puede regresar.